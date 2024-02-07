Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жена нашла на улице тело покончившего с собой мужа
Общество
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Происшествия
В центре Липецка мужчину искусала собака
Происшествия
В Липецком районе грузовик сбил 10-летнюю девочку
Происшествия
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО земляком
Общество
В Липецке объявили торги на проведение археологических изысканий под сталинским мостом
Общество
История одной мусорки
Общество
Проектирование новой ветки Октябрьского моста должны закончить к 1 июля
Общество
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Общество
Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Общество
Читать все
В центре Липецка мужчину искусала собака
Происшествия
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Общество
В Липецке объявили торги на проведение археологических изысканий под сталинским мостом
Общество
В Липецком районе грузовик сбил 10-летнюю девочку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Общество
Ельчанин выслушал приговор за 16 краж, 15 мелких хищений и грабёж
Происшествия
Сегодня в Липецке: новый Гамлет, культовый художник и долгожданные кинопремьеры
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области до +1
Погода в Липецке
Легенда липецкого волейбола простилась с болельщиками
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
257
сегодня, 07:30
5

Сегодня в Липецке: новый Гамлет, культовый художник и долгожданные кинопремьеры

Всё о заключительном рабочем дне короткой недели. 

Февраль мягок и нежен

_DSC135012.jpg

Самый холодный месяц в году опять не лютует. Сегодня на улице будет от -1 до -3 градусов. Днём пройдёт небольшой снег. 

Отключения

WhatsApp Image 2024-02-07 at 19.36.12.jpeg

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 Мая, 4,10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, вл. 20в, 20ст.2, 20, 20а, 20ст.1, 21/1, 22а, 22, с.22а, 70, 74; Космонавтов, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/1, 82, 82/4, 94б; М. Расковой, 3, 4; Суворова, 25, 27; Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2; в переулке Трамвайном, 4.

Расстанутся с удобствами в это же время и жители частного ссектора на улицах Будённого и Речной. 

Пробки

Снег не добавил скорости движения сегодня в Липецке, станет очередной преградой. Это дополнительный повод заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы по крайней мере, узнать, где пробки меньше.


Гамлет на новый лад (16+)

8z9nneyc0koozml6xtqi5wwn1f102hrk.jpg

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого сегодня покажут классику, но немного адаптированную к современности.

В 19:00 на сцене разыграют спектакль «Гамлет, принц Датский» - вроде по Шекспиру, но действие пьесы происходит в начале XX века — это время перелома, потрясений. Много хорошего происходило с точки зрения искусства, и много плохого происходило в жизни. Тогда создавали великие произведения, пьесы, стихи, романы. Это было время перелома в искусстве, его возрождения. Тогда возник авангард...

Патриотической спектакль (12+)

WhatsApp Image 2024-02-10 at 08.31.49.jpeg

А в липецком драматическом театре в 17:00 покажут балладу о войне, любви и молодости «не покидай меня». 

Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть. 

В честь 23 февраля

WhatsApp Image 2024-02-17 at 08.36.20.jpeg

Сегодня очень много концертов в Липецке будут посвящены грядущему 23 февраля. 

В 18:00 во дворце культуры «Рудничном» (ул. Ушинского, 13) начнется концерт, посвященный мужскому празднику (6+).

В 18:00 в ДК «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) запустят концертную программу «Подвигу солдата — поклонимся» (6+).

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) стартует концерт «Музы не молчали» (6+). 

Ансамбль «Мозаика» и солисты Липецкой филармонии Артем Тарасов, Сергей Колесник, Анастасия Зайцева и Василина Бережная исполнят программу, посвященную блокаде Ленинграда, которая длилась 871 день и была снята 27 января 1944 года. 

В композиции использована музыка советских композиторов. В том числе «Вот солдаты идут» К.Молчанова, «Вечер на рейде» В.Соловьёва-Седова, «Синий платочек» Е.Петербургского, ,«В лесу прифронтовом» М.Блантера и другие. 

Учись рисовать (12+)

WhatsApp Image 2024-02-08 at 19.56.33.jpeg

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке продолжаются бесплатные уроки живописи, которые даёт художник Нина Носова. Сегодня в 13:00 она проведёт мастер-класс «Февральская вьюга», на который раскроет премудрости изображения зимней природы. 

За уроки не берут платы, но гуашь нужно принести с собой. 

Встреча с музыкантом (16+)

WhatsApp Image 2024-02-21 at 22.16.48.jpeg

Фото vk.com/dubrov_plotnik82

Меломанов приглашают вечером в культурный центр «Экклезиаст» (ул. Ушинского, 1). В 18:15 здесь начнётся творческая встреча с музыкантом Дмитрием Дубровым, лидером группы ««Plotnik82», которая работает музыкальных жанрах: от акустического рока до альтернативной электроники.

Уроженец Горловки Дубров много гастролирует по России. Встречу с липецкими слушателями он проведёт бесплатно.

Живопись Сорочкина (6+)

WhatsApp Image 2024-02-21 at 22.17.42.jpeg

В «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4) открылась новая выставка «По Гамбургскому счёту» худодника Александра Сорочкина. 

После Виктора Сорокина его почти однофамилец Сорочкин (1939 – 2014) – самый известный липецкий художник. 

Он автор крупных тематических картин, передающих жизнь Липецка и горожан 1960-1980-х годов. Мастер натюрмортов, пейзажей, портретов как в масляной живописи, так и в графике, причём нередко в картинах Сорочкина жанры объединены. В экспозицию вошли работы Сорочкина из частных собраний А.В. Назарова, О.Ф. Сорочкиной, семьи А.Н. Нехорошева, В.М. Лысцова, Е.А. Карповой, семьи Дворянчиковых. 

Выставка работает каждый день до 9 марта. Вход свободный. 

Кинопремьеры

По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее интересными сегодняшними новинками.

«Командир». Россия. 2024. Боевик, военный. Режиссёр Александр Гурьянов (16+)

История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

В ролях: Кирилл зайцев, Артём Ткаченко, Валерий Баринов. 


«Детектив Табо». Германия, 2023. Приключения, семейный. Режиссёр мара Эбель-Эйбесфельд (12+)

Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но – его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмма предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

В ролях: Андреа Завадски, Кеннет Нкоси, Ава Скуратовски. 


«Идеальный друзья». Великобритания, 2024. Комедия. Режиссёр Руфус Сбюэлл (18+)

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа – прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика – давняя знакомая компании – подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…

В ролях: Ширли Хендерсон, Алан Тьюдик, Индира Варма, Оливия Уильямс. 


Дорогие липчане! Нынешняя короткая рабочая неделя подошла к концу в четверг. Впереди аж три выходных, что здорово и приятно. Но всё-таки постарайтесь, чтобы отдых не закружил вас в свой водоворот с головой. Иногда нужно эту самую голову остужать и переключать на что-то иное – лучше всего на новости. Не теряйте мир из виду, периодически заходите на GOROD48 и узнавайте всё, что происходит вокруг. С нами это можно сделать всего в пару кликов. Ждём вас на сайте снова и снова. 

Сегодня в Липецке
1
0
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
И тебя вылечат
17 минут назад
У Электората появились соседи по палате.
Ответить
111
22 минуты назад
Нужно писать в дворце культуры пос. 10-ая шахта а не рудничном когда пишут рудничном наверняка все думают о сырском руднике.
Ответить
Либерал Михельсон
39 минут назад
И вальсы Шуберта и хруст французской булки.
Ответить
Коммунист
58 минут назад
Я другой такой страны не знаю где так вольно жил бы человек
Ответить
Электорат
сегодня, 07:46
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru