Сегодня в Липецке: новый Гамлет, культовый художник и долгожданные кинопремьеры

Всё о заключительном рабочем дне короткой недели.





Самый холодный месяц в году опять не лютует. Сегодня на улице будет от -1 до -3 градусов. Днём пройдёт небольшой снег.С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 Мая, 4,10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, вл. 20в, 20ст.2, 20, 20а, 20ст.1, 21/1, 22а, 22, с.22а, 70, 74; Космонавтов, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/1, 82, 82/4, 94б; М. Расковой, 3, 4; Суворова, 25, 27; Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2; в переулке Трамвайном, 4.Расстанутся с удобствами в это же время и жители частного ссектора на улицах Будённого и Речной.Снег не добавил скорости движения сегодня в Липецке, станет очередной преградой. Это дополнительный повод заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы по крайней мере, узнать, где пробки меньше.В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого сегодня покажут классику, но немного адаптированную к современности.В 19:00 на сцене разыграют спектакль «Гамлет, принц Датский» - вроде по Шекспиру, но действие пьесы происходит в начале XX века — это время перелома, потрясений. Много хорошего происходило с точки зрения искусства, и много плохого происходило в жизни. Тогда создавали великие произведения, пьесы, стихи, романы. Это было время перелома в искусстве, его возрождения. Тогда возник авангард...А в липецком драматическом театре в 17:00 покажут балладу о войне, любви и молодости «не покидай меня».Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.Сегодня очень много концертов в Липецке будут посвящены грядущему 23 февраля.В 18:00 во дворце культуры «Рудничном» (ул. Ушинского, 13) начнется концерт, посвященный мужскому празднику (6+).В 18:00 в ДК «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) запустят концертную программу «Подвигу солдата — поклонимся» (6+).В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) стартует концерт «Музы не молчали» (6+).Ансамбль «Мозаика» и солисты Липецкой филармонии Артем Тарасов, Сергей Колесник, Анастасия Зайцева и Василина Бережная исполнят программу, посвященную блокаде Ленинграда, которая длилась 871 день и была снята 27 января 1944 года.В композиции использована музыка советских композиторов. В том числе «Вот солдаты идут» К.Молчанова, «Вечер на рейде» В.Соловьёва-Седова, «Синий платочек» Е.Петербургского, ,«В лесу прифронтовом» М.Блантера и другие.В Липецкой областной универсальной научной библиотеке продолжаются бесплатные уроки живописи, которые даёт художник Нина Носова. Сегодня в 13:00 она проведёт мастер-класс «Февральская вьюга», на который раскроет премудрости изображения зимней природы.За уроки не берут платы, но гуашь нужно принести с собой.Меломанов приглашают вечером в культурный центр «Экклезиаст» (ул. Ушинского, 1). В 18:15 здесь начнётся творческая встреча с музыкантом Дмитрием Дубровым, лидером группы ««Plotnik82», которая работает музыкальных жанрах: от акустического рока до альтернативной электроники.Уроженец Горловки Дубров много гастролирует по России. Встречу с липецкими слушателями он проведёт бесплатно.В «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4) открылась новая выставка «По Гамбургскому счёту» худодника Александра Сорочкина.После Виктора Сорокина его почти однофамилец Сорочкин (1939 – 2014) – самый известный липецкий художник.Он автор крупных тематических картин, передающих жизнь Липецка и горожан 1960-1980-х годов. Мастер натюрмортов, пейзажей, портретов как в масляной живописи, так и в графике, причём нередко в картинах Сорочкина жанры объединены. В экспозицию вошли работы Сорочкина из частных собраний А.В. Назарова, О.Ф. Сорочкиной, семьи А.Н. Нехорошева, В.М. Лысцова, Е.А. Карповой, семьи Дворянчиковых.Выставка работает каждый день до 9 марта. Вход свободный.По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее интересными сегодняшними новинками.. Россия. 2024. Боевик, военный. Режиссёр Александр Гурьянов (16+)История Геннадия Зайцева, обычного мальчика из глухой уральской деревни. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.В ролях: Кирилл зайцев, Артём Ткаченко, Валерий Баринов.. Германия, 2023. Приключения, семейный. Режиссёр мара Эбель-Эйбесфельд (12+)Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но – его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмма предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.В ролях: Андреа Завадски, Кеннет Нкоси, Ава Скуратовски.. Великобритания, 2024. Комедия. Режиссёр Руфус Сбюэлл (18+)Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа – прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика – давняя знакомая компании – подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…В ролях: Ширли Хендерсон, Алан Тьюдик, Индира Варма, Оливия Уильямс.