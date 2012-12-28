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сегодня, 12:07
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«Работодатель» оформил на липчанку кредиты на 994 000 рублей

Женщина сообщила мошенникам номер счёта и коды из SMS-сообщений.

27-летняя липчанка стала жертвой мошенников при поиске работы. Женщина разместила анкету на сайте по подбору работы и вскоре нашла подходящую вакансию.

«Работодатель» предложил женщине удалённую работу и сразу попросил номер счёта для будущего перечисления зарплаты. Но потом потенциальной сотруднице сообщили, что идёт блокировка счёта и ей нужно продиктовать коды из SMS-сообщений. Доверчивая липчанка так и сделала.

В результате мошенники оформили на неё три кредита в разных банках на общую сумму 994 000 рублей и сняли эти деньги.
мошенничество
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Комментарии (2)

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zzloyzz
50 минут назад
Оформить кредиты на человека не сложно. Банки в теме. Но как они их сняли со счетов?
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zzloyzz
53 минуты назад
Оформить кредиты на человека не сложно. Банки в теме. Но как они их сняли со счетов?
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