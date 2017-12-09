Спорт

17 минут назад

«Липецк-Индезит» не оставил шансов аутсайдерам в нервных концовках (ФОТО)

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
«Липецк-Индезит» не оставил шансов аутсайдерам в нервных концовках (ФОТО)

Две партии завершились с минимальной разницей в счете.

Липецкие волейболистки сегодня провели домашний матч с «Импульсом» из Волгодонска, занимающим предпоследнее место в турнирной таблице. Чуда не произошло, липчанки выиграли – 3:0, но поволноваться болельщикам пришлось.

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Итоговый счет не отражает всего накала борьбы. Девушки из Ростовской области оказывали достойное сопротивление. Достаточно сказать, что первые две партии «Липецк-Индезит» выиграл с одинаковой минимальной разницей – 25:23.

Лишь в третьем сете градус борьбы был слабее, да и то ненамного. Хозяйки сломили сопротивление соперниц – 25:19.

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На турнирное положение команды Андрея Смирнова сегодняшний результат не повлиял: «Липецк-Индезит» был и остался 7-м.

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"

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