«Липецк-Индезит» не оставил шансов аутсайдерам в нервных концовках (ФОТО)

Две партии завершились с минимальной разницей в счете.

Липецкие волейболистки сегодня провели домашний матч с «Импульсом» из Волгодонска, занимающим предпоследнее место в турнирной таблице. Чуда не произошло, липчанки выиграли – 3:0, но поволноваться болельщикам пришлось.







Итоговый счет не отражает всего накала борьбы. Девушки из Ростовской области оказывали достойное сопротивление. Достаточно сказать, что первые две партии «Липецк-Индезит» выиграл с одинаковой минимальной разницей – 25:23.

Лишь в третьем сете градус борьбы был слабее, да и то ненамного. Хозяйки сломили сопротивление соперниц – 25:19.







На турнирное положение команды Андрея Смирнова сегодняшний результат не повлиял: «Липецк-Индезит» был и остался 7-м.





