В мире

52 минуты назад

Глава МИД Украины заявил о массовом отъезде венгров из Закарпатья

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#Украина #Венгрия #Закарпатье
Глава МИД Украины заявил о массовом отъезде венгров из Закарпатья

Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 000 и даже не 100 000. Люди покидают регион.

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область, а их текущее количество в этом украинском регионе не превышает 100 тысяч человек. Об этом в пятницу по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион", - написал он на странице в Twitter. По словам украинского министра, Киев и Будапешт в этой связи имеют общую задачу - помочь общинам.

В четверг в Вене на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Венгрия вышла с принципиально новой инициативой в контексте отношений с Украиной, предложив направить наблюдательную миссию в Закарпатскую область из-за выступлений националистов против представителей венгерского меньшинства. В заявлении Сийярто отметил, что Будапешт обеспокоен напряженностью в регионе, где проживают 150 тысяч венгров, поскольку там происходят антивенгерские демонстрации с надругательствами над национальными символами. Он также указал, что украинский закон "Об образовании" полностью противоречит обязательствам страны, в том числе перед ОБСЕ, так как ограничивает людей в праве получать образование на родном языке.

Ранее в ноябре вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен заявил, что пока языковое законодательство не будет Киевом отозвано, все его ключевые европейские инициативы будут блокироваться Будапештом, - передает ТАСС.
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#Украина #Венгрия #Закарпатье

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