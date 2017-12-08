В России

41 минуту назад

Эксперты прокомментировали снижение цен на продукты питания в ноябре

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#цены
Эксперты прокомментировали снижение цен на продукты питания в ноябре

Цены на продовольственные товары в России, согласно данным Минэкономразвития, в ноябре опустились на 0,2%.

Как сообщает газета «Известия», ведомство связывает снижение цен с высоким уровнем отечественного производства и большим размером летнего урожая. По мнению экспертов, оно может объясняться также сдвигом сезонности и стабильностью курса рубля.

Цены на продовольственные продукты в России опускаются в последний месяц осени впервые в истории,подчеркнул макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. 

Он связал падение цен со сдвигом сезонности из-за холодов в начале лета. При этом Мурашов отметил,что снижение цен частично затронуло товары, которые не подвержены фактору сезонности.

По его словам, в декабре цены на продукты опускаться не будут в связи «с традиционным ростомпотребительского спроса перед Новым годом». 

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объяснил снижениецен на продукты стабильным курсом рубля и ограниченной платежеспособностью населения.

«Всё-таки мы сейчас производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция», — заявил Рылько «Известиям».

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#цены

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