Происшествия
сегодня, 10:37
Петровский мост закупорила двойная авария
Огромная пробка начинается от улицы Карла Маркса.
В Липецке на Петровском осту сегодня утром столкнулись автомобили "Лифан", "Дада" и Киа". Авария обошлась без пострадавших, но разбитые машины перегородили две из трех полос в сторону площади Мира.
В итоге в пробке замерли все подъезды к мосту: улицы Неделина, Карла Маркса, Октябрьская и Первомайская.
Средняя скорость движения по этим улицам не превышает 5 км/ч.
В итоге в пробке замерли все подъезды к мосту: улицы Неделина, Карла Маркса, Октябрьская и Первомайская.
Средняя скорость движения по этим улицам не превышает 5 км/ч.
Комментарии (24)
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Араменин
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Мож это,
ДДД
???
Serega
гость1
Неавтофанат