Петровский мост закупорила двойная авария

Огромная пробка начинается от улицы Карла Маркса.

В Липецке на Петровском осту сегодня утром столкнулись автомобили "Лифан", "Дада" и Киа". Авария обошлась без пострадавших, но разбитые машины перегородили две из трех полос в сторону площади Мира.



В итоге в пробке замерли все подъезды к мосту: улицы Неделина, Карла Маркса, Октябрьская и Первомайская.



Средняя скорость движения по этим улицам не превышает 5 км/ч.













