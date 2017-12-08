Происшествия

сегодня, 10:37

Петровский мост закупорила двойная авария

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#авария #ДТП #пробка
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Петровский мост закупорила двойная авария

Огромная пробка начинается от улицы Карла Маркса.

В Липецке на Петровском осту сегодня утром столкнулись автомобили "Лифан", "Дада" и Киа". Авария обошлась без пострадавших, но разбитые машины перегородили две из трех полос в сторону площади Мира.

В итоге в пробке замерли все подъезды к мосту: улицы Неделина, Карла Маркса, Октябрьская и Первомайская.

Средняя скорость движения по этим улицам не превышает 5 км/ч.






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#авария #ДТП #пробка
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Комментарии (24)

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Инженер

4 минуты назад
Привыкайте,скоро его вообще закроют!
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Профессор Лебединский

7 минут назад
ДАДУ ДАДУ ДА ЕДРЕНА ВОШЬ!!! ДАДУ ДАДУ ДА, ДАДУ ДАДУ!!!!
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Араменин

14 минут назад
А ара шито за такой машин дада?типа гэликь щтоли?
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111

17 минут назад
ездец
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Мож это,

22 минуты назад
???, что то из китайского?
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ДДД

23 минуты назад
А выбирать дистанцию и скорость соответственно дорожной ситуации какая религия не позволяет? Автопилоты, итить.
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???

31 минуту назад
Не успеваю смотреть за нашим автопромом . Когда успели "ДАДУ" выпустить?
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Serega

33 минуты назад
Где купить авто Дада ?
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гость1

34 минуты назад
Куплю автомобиль "дада")))
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Неавтофанат

37 минут назад
Ограничение корости до 60 км/час, камеры - ничего баранов не остановит! Там два стыка. С крайней левой полосы передо мной вывернулся чума на джипе и сразу затормозил перед стыком. Пришлось экстренно тормозить. А сзади ещё подпирают! Номер чумы конечно не запомнил, но сразу поехал в магазин и купил авторегистратор.
ответить
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