Происшествия

сегодня, 08:32

Три дома горели в Липецкой области

475
#пожар
Три дома горели в Липецкой области

Пожар полыхали вечером и ночью.

Вечером 5 декабря и сегодня ночью в Липецкой области горели три дома. Первый из них загорелся в селе Становое на улице 50 лет Октября в 19.30. Пламя тушили два отделения пожарных. Оказалось, что в частном строении горели постельные принадлежности.

В 20:35 загорелся дом в селе Чернава Измалковского района. Три отделения пожарных сбили огонь, но он успел уничтожить деревянный чердак.

Третий пожар вспыхнул в 01:17 на улице Фруктовой в селе Долгоруково: На этот раз отстоять частный дом не удалось - он выгорел полностью.

Все пожары обошлись без пострадавших.
475
#пожар

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