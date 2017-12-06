Три дома горели в Липецкой области

Пожар полыхали вечером и ночью.

Вечером 5 декабря и сегодня ночью в Липецкой области горели три дома. Первый из них загорелся в селе Становое на улице 50 лет Октября в 19.30. Пламя тушили два отделения пожарных. Оказалось, что в частном строении горели постельные принадлежности.



В 20:35 загорелся дом в селе Чернава Измалковского района. Три отделения пожарных сбили огонь, но он успел уничтожить деревянный чердак.



Третий пожар вспыхнул в 01:17 на улице Фруктовой в селе Долгоруково: На этот раз отстоять частный дом не удалось - он выгорел полностью.



Все пожары обошлись без пострадавших.

