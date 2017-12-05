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Начальная школа России - лучшая в мире

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Начальная школа России - лучшая в мире

Учреждение принимает участие в исследовании.

Российские четвероклассники показали лучший результат по данным последнего исследования качества чтения PIRLS среди своих сверстников из 50 стран, сообщает РИА Новости.

- Это исследование посвящено качеству начальной школы, в первую очередь - читательской грамотности. Мы на первом месте, я хочу всех нас поздравить с этим замечательным событием, это 581 балл, мы обошли Сингапур на 5 баллов, мы обошли Финляндию на 15 баллов. Это самый высокий результат в мире по качеству начальной школы, - сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - исследование качества чтения и понимания текста, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA). Целью исследования является сопоставление уровня понимания текста четвероклассниками из различных стран мира, а также выявление различий в методике обучения читательской грамотности национальных систем образования. Исследование проводится раз в пять лет среди четвероклассников из разных стран мира.

Последний цикл исследования проводился в 2016 году, его результаты были опубликованы 5 декабря 2017 года. В исследовании приняли участие более 340 тыс. учащихся из 50 стран и 11 территорий, в том числе 4577 выпускников начальной школы из 206 школ 42 регионов России.
101
#Рособрнадзор

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