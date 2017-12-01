В России

53 минуты назад

Более 9 млрд рублей конфисковали у семьи полковника Захарченко

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#коррупция #суд #Дмитрий Захарченко
Более 9 млрд рублей конфисковали у семьи полковника Захарченко

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

Никулинский суд Москвы 1 декабря полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила изъять в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи более чем на 9 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, защита намерена обжаловать решение суда.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве. Следователи выяснили, что всё состояние экс-полковника, а также его родственников составляет более 374 миллионов рублей, свыше $140 миллионов, около €2 миллионов, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко покинули Россию и переехали за границу. Ранее сообщалось, что в квартире матери полковника Захарченко обнаружен новый склад с деньгами (около 20 млн рублей, 600 тысяч долларов и 20 тысяч евро). Следствие также выяснило, на что экс-полицейский тратил крупные суммы. Например, в ходе одной из поездок в Дубай Захарченко с супругой потратили 19 тысяч долларов, а в США - 340 тысяч долларов. 

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#коррупция #суд #Дмитрий Захарченко

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