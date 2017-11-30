Наглый толстый голубь разогнал прохожих с остановки у Октябрьского рынка (ФОТО)

Своими повадками птица больше напоминала домашнего щенка.

Свидетелями и участниками необычной ситуации стали липчане, которые днем оказались на автобусной остановке «Октябрьский рынок». Людей сначала веселил, а затем просто разогнал своей назойливостью … не в меру общительный голубь.

Первоначально птаха, не испытывая ни капли страха, примостилась на лавочке рядом со ждущими транспорт липчанами. Затем, немного освоившись, голубь перешел к панибратским отношениям, словно был знаком со всеми присутствующими много лет. Он не боялся подходить к людям, а особенное внимание привлекали сумки и пакеты: птаха налетала на них и живо интересовалось содержимым. Если внутри находилось что-нибудь вкусненькое, то голубь так и норовил клюнуть.

Судя по всему, птица выросла в голубином питомнике, поэтому людей не боялась совершенно. Но и липчанам такая назойливость быстро надоела, и, в конце концов, остановка… опустела. Пассажиры просто предпочли дожидаться транспорта в сторонке.







Голубь на такое отношение обиделся, взлетел на верхнюю перекладину остановки, а вскоре расправил крылья и был таков. Правда, не успели люди вздохнуть с облегчением, «посланник мира во всем мире»... прилетел обратно и своими рейдами по чужим сумкам вновь добился того, чтобы остановка полностью обезлюдела. Затем он победно устроился на лавочке в гордом одиночестве и, кажется, задремал.





