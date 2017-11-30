В мире

33 минуты назад

Автомат по продаже биткоинов поставили в Кипре

60
#биткоин #продажа #криптовалюта
Автомат по продаже биткоинов поставили в Кипре

Он установлен в кафе Лимассола.

Кипрская финансовая компания установила на острове первый автомат по продаже криптовалюты. Кипрская финансовая компания Hello Group установила в одном из кафе курортного города Лимасола автомат по продаже биткоинов. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

Банкомат находится в здании, где располагается офис компании, в кафе Pitta & More. Известно, что устройство появилось там в тот день, когда курс биткоина впервые превысил отметку в $11 000. Сообщается, что он напрямую связан с мировыми биржами, которые торгуют криптовалютой, что обеспечит покупателям биткоинов «наилучшие из возможных на рынке цен».

Для приобретения биткоинов пользователь должен просканировать QR-код своего электронного кошелька. Также он может загрузить электронный кошелек в устройство со смартфона при помощи QR-сканирования. Но устройство пока не снабжено подробными инструкциями по покупке криптовалюты.


60
#биткоин #продажа #криптовалюта

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