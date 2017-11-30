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33 минуты назад
Автомат по продаже биткоинов поставили в Кипре
Он установлен в кафе Лимассола.
Кипрская финансовая компания установила на острове первый автомат по продаже криптовалюты. Кипрская финансовая компания Hello Group установила в одном из кафе курортного города Лимасола автомат по продаже биткоинов. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.
Банкомат находится в здании, где располагается офис компании, в кафе Pitta & More. Известно, что устройство появилось там в тот день, когда курс биткоина впервые превысил отметку в $11 000. Сообщается, что он напрямую связан с мировыми биржами, которые торгуют криптовалютой, что обеспечит покупателям биткоинов «наилучшие из возможных на рынке цен».
Для приобретения биткоинов пользователь должен просканировать QR-код своего электронного кошелька. Также он может загрузить электронный кошелек в устройство со смартфона при помощи QR-сканирования. Но устройство пока не снабжено подробными инструкциями по покупке криптовалюты.
Банкомат находится в здании, где располагается офис компании, в кафе Pitta & More. Известно, что устройство появилось там в тот день, когда курс биткоина впервые превысил отметку в $11 000. Сообщается, что он напрямую связан с мировыми биржами, которые торгуют криптовалютой, что обеспечит покупателям биткоинов «наилучшие из возможных на рынке цен».
Для приобретения биткоинов пользователь должен просканировать QR-код своего электронного кошелька. Также он может загрузить электронный кошелек в устройство со смартфона при помощи QR-сканирования. Но устройство пока не снабжено подробными инструкциями по покупке криптовалюты.