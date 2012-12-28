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187
22 минуты назад
4

«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям

Копейка рубль бережёт, а тут речь о целых 34-х рублях.

Анекдотическую ситуацию рассказала одна из читательниц GOROD48. По её словам, женщина-водитель припарковала свой автомобиль прямо на въезде во двор дома на площади Ленина-Соборной, 3.

В течение получаса никто не мог въехать во двор или покинуть его, всё ждали когда автоледи вернётся и заберёт свою машину.

Дама появилась, как долгожданное солнышко после тоскливой зимы, и заявила, что не испытывает ни малейших угрызений совести, а свои действия прямо объяснила нежеланием платить за парковку в центре города. Уж лучше поставить машину туда, где её не зафиксируют камеры, а на неудобства для окружающих наплевать. Ведь желание сэкономить – превыше всего.

Со 2 мая прошлого года один час парковки в центре Липецка стоит 34 рубля (примерно 39 центов).
Автохамы
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Маша
5 минут назад
А мне просто сломали дворники
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Да уж
7 минут назад
Ну очень экономная дама. Типичная липчанка. Прошу извинения у других, нормальных липчан, но подобное поведение, когда полностью плевать на других, здесь встречается нередко.
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Водитель
11 минут назад
Надо в таких случаях в полицию звонить, пусть эвакуируют разок.
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Galaxy
4 минуты назад
Лучше выкрутить ниппель и спустить колеса, сами ниппеля выкинуть. Это вылечит врач.
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