«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям

Копейка рубль бережёт, а тут речь о целых 34-х рублях.

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Анекдотическую ситуацию рассказала одна из читательниц GOROD48. По её словам, женщина-водитель припарковала свой автомобиль прямо на въезде во двор дома на площади Ленина-Соборной, 3.В течение получаса никто не мог въехать во двор или покинуть его, всё ждали когда автоледи вернётся и заберёт свою машину.Дама появилась, как долгожданное солнышко после тоскливой зимы, и заявила, что не испытывает ни малейших угрызений совести, а свои действия прямо объяснила нежеланием платить за парковку в центре города. Уж лучше поставить машину туда, где её не зафиксируют камеры, а на неудобства для окружающих наплевать. Ведь желание сэкономить – превыше всего.Со 2 мая прошлого года один час парковки в центре Липецка стоит 34 рубля (примерно 39 центов).