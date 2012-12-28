Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Общество
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22 минуты назад
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«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Копейка рубль бережёт, а тут речь о целых 34-х рублях.
В течение получаса никто не мог въехать во двор или покинуть его, всё ждали когда автоледи вернётся и заберёт свою машину.
Дама появилась, как долгожданное солнышко после тоскливой зимы, и заявила, что не испытывает ни малейших угрызений совести, а свои действия прямо объяснила нежеланием платить за парковку в центре города. Уж лучше поставить машину туда, где её не зафиксируют камеры, а на неудобства для окружающих наплевать. Ведь желание сэкономить – превыше всего.
Со 2 мая прошлого года один час парковки в центре Липецка стоит 34 рубля (примерно 39 центов).
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