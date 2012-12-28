Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Происшествия
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сегодня, 16:44
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Липчане наблюдают дым в районе Сокола
В соцсетях появляется всё больше тревожных фотографий.
Предположительно, кто-то поджёг траву в этом районе. Огонь мог перекинуться и на деревья. Позже появилась информация о пожаре в районе местного карьера.
В соцсетях становится всё больше и больше фотографий, снятых из различных мест в Липецке.
Фото и видео - соцсети
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