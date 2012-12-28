Липчане наблюдают дым в районе Сокола

В соцсетях появляется всё больше тревожных фотографий.

В вашем браузере отключен JavaScript

Предположительно, кто-то поджёг траву в этом районе. Огонь мог перекинуться и на деревья. Позже появилась информация о пожаре в районе местного карьера.











В соцсетях становится всё больше и больше фотографий, снятых из различных мест в Липецке.







Фото и видео - соцсети

Дымовые столбы видны из разных мест города: предположительно очаг возгорания находится в районе Сокола на левом берегу реки Воронеж, противоположном от жилой застройки.