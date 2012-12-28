Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Спорт
151
сегодня, 17:05
3
«Металлург» на сборах побеждает красиво и результативно
За две недели до старта сезона есть повод для сдержанного оптимизма.
Соперники живут на той же спортивной базе, что и «Металлург», причем приехали за несколько дней до спарринга из Оренбургской области, проведя 35 часов (!) в автобусе.
У лиипчан из-за простудных заболеваний не сумели принять участия во встрече Илья Коротких, Вячеслав Гордиенко, Вадим Ролдугин, Матвей Елизаров, Илья Глебов, а экс-форвард волгоградского «Ротора» Михаил Агеев, которого называют чуть ли не самым удачным приобретением команды в зимнее межсезонье, хоть и присоединился к команде, из-за травмы сейчас работает по облегчённой индивидуальной программе. По словам главного тренера Дмитрия Бугакова, восстановиться нападающий не успеет и к первой официальной игре сезона 29 марта в гостях у белгородского «Салюта».
Из-за проблем с составом тренер был вынужден выпустить номинального опорного полузащитника Никите Кононенко на правый фланг обороны, впрочем 19-летний хавбек каши там не испортил.
«Металлург» завладел преимуществом с первых минут, и ещё до перерыва мог снять все вопросы о победителе. Но забить удалось лишь однажды. На 21-й минуте Егор Глухов взялся исполнять стандарт с угла штрафной площадки, капитан команды Дмитрий Пахомов помог закрыть обзор вратарю, и Глухов закрутил мяч в ближнюю «девятку» - 1:0.
Глухов оказался причастен и ко второму голу липчан: на 55-й минуте он подал угловой с правого фланга, а защитник Никита Горунков в высоком прыжке головой вонзил мяч под перекладину ворот «Носты».
По ходу матча на замену вышел и набирающий постепенно форму после травмы и операции лучший бомбардир липчан в прошлогоднем турнире «Серебра» Антон Рощин (5 голов). В конце игры он был близок к тому, чтобы забить третий мяч – удар из-за пределов штрафной площади приняла на себя перекладина.
«Носта» за 90 минут имела лишь один острый момент у ворот Никита Яворского, когда в концовке вышедший на замену 16-летний Никита Поташёв нашел возможность для удара метров с 10 прямо по центру ворот, но запустил снаряд выше перекладины.
Напомним, ранее в Лоо подопечные Бугакова сыграли вничью с молодёжным составом «Сочи» - 2:2 и обыграли одного из фаворитов будущего чемпионата «Динамо» из Санкт-Петербурга – 3:1.
16 марта «Металлург» ещё раз встретится с «Ностой», а вечером того же дня на поезде отправится в Липецк.
"Металлург" — "Носта" (Новотроицк) — 2:0 (1:0)
«Металлург»: Яворский, Горунков, Донцов, Р.Ткачук (Ананьев, 52), Кононенко, Д.Пахомов, Н.Панов (Н.Киселёв, 82), Кашмин, Глухов (Кукишев, 82), Гайдук (Е.Яковлев, 64), Бушуев (Рощин, 56).
13 марта. Лоо. «Лоо-Арена».
Фото Дмитрия Полиши
1
0
0
2
2
Комментарии (3)