Елец атакуют полчища тараканов

Природа в древнем городе очистилась так, что хочется это побыстрее развидеть.

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Кто бы ни оказался прав, брезгливым людям видео лучше не смотреть.







Фото и видео - соцсети

Шокирующее видео опубликовали в социальных сетях жители Ельца. Камера зафиксировала сотни если не тысячи тараканов возле доме №14 на улице Пушкина.Насекомые буквально повсюду, ими покрыты проезжая часть и тротуар.В комментариях винят местный сетевой магазин, который якобы взялся травить тараканов на своей территории и насекомые, спасаясь от отравы, повалили на улицу. Другие ельчане винят во всём ближайшую мусорку, которая одна на несколько домой, мгновенно заполняется и вызывает антисанитарию.