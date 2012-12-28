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В Липецке установлен новый температурный рекорд
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Общество
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Общество
1417
сегодня, 19:38
7

Елец атакуют полчища тараканов

Природа в древнем городе очистилась так, что хочется это побыстрее развидеть.

Шокирующее видео опубликовали в социальных сетях жители Ельца. Камера зафиксировала сотни если не тысячи тараканов возле доме №14 на улице Пушкина.

Насекомые буквально повсюду, ими покрыты проезжая часть и тротуар.

В комментариях винят местный сетевой магазин, который якобы взялся травить тараканов на своей территории и насекомые, спасаясь от отравы, повалили на улицу. Другие ельчане винят во всём ближайшую мусорку, которая одна на несколько домой, мгновенно заполняется и вызывает антисанитарию.

Кто бы ни оказался прав, брезгливым людям видео лучше не смотреть.

Фото и видео - соцсети
Тараканы
экология
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Galaxy
14 минут назад
Это деликатес. Вон китайсы их выращивают.
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Охотник
28 минут назад
Ждите объявления от тех , кто их выпустил, что они готовы их потравить.
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Ржу не могу
7 минут назад
Согласен. У нас объявления появляются вместе с "нашествием" усатых. Но в нашем случае ЖЭК бесплатно выручает))).
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Шок
37 минут назад
Какая мерзость! Этого ещё не хватало!
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кувалда
сегодня, 20:01
Вот она пришла весна как паранойя....
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КлавдиЯ
сегодня, 19:57
Зачем снимать то это все? Забрали бы их по домам,они же ручные насекомые!
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Щеголъ
сегодня, 19:53
Выпустить там курей, они их съедят...
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