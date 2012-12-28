«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Общество
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сегодня, 19:38
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Елец атакуют полчища тараканов
Природа в древнем городе очистилась так, что хочется это побыстрее развидеть.
Насекомые буквально повсюду, ими покрыты проезжая часть и тротуар.
В комментариях винят местный сетевой магазин, который якобы взялся травить тараканов на своей территории и насекомые, спасаясь от отравы, повалили на улицу. Другие ельчане винят во всём ближайшую мусорку, которая одна на несколько домой, мгновенно заполняется и вызывает антисанитарию.
Кто бы ни оказался прав, брезгливым людям видео лучше не смотреть.
Фото и видео - соцсети
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Комментарии (7)