Общество

7 минут назад

Опять морозная погода, опять сосульки (ФОТО)

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#Сосульки #благоустройство
Опять морозная погода, опять сосульки (ФОТО)

Метровые «сталактиты» вновь угрожают жизни и здоровью липчан.

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Зима по календарю еще даже не началась, а в городе уже возникла извечная проблема – сосульки.

Морозная погода в Липецке стоит всего неделю, но за это время глыбы льда успели нарасти с такой силой, что рядом страшно пройти. Особенно – в районах НЛМК, ЛТЗ, «старых» микрорайонах.

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Мы прошлись по улицам Прокатной, Суворова, Полины Осипенко.

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«Километровые» сосульки угрожают жителям, которые то и дело вынуждены оглядываться вверх и передвигаться по улицам прыжками и короткими перебежками.

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Местная жительница Елена Шибина рассказала, что сосульки с началом каждой зимы вырастают, и потом если их кто и сбивает, то только ветер и собственный вес.

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Коммунальщики на эти проблемы, как правило, не обращают внимания.

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Сосульками было увешано даже здание Новолипецкого рынка на улице Суворова – над входом их то ли сбили, то ли уже упали сами, но вообще ходить сюда за покупками пока небезопасно.

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Сосульки в Липецке мы заметили и на улицах Терешковой, Филипченко, Звездной и многих других.

К слову, по закону сосульки должны сбивать с домов управляющие компании, так что если над вашей головой нависла опасность, не стесняйтесь и обращайтесь в «управляшку». Еще можно подать сигнал в управление главного смотрителя Липецка. Тамошние проверяющие иногда штрафуют управляющие компании за обледенелые крыши, но на практике эти случаи редки. В управлении объясняют это небольшим количеством сотрудников, которых могут направить в рейды для осмотра липецких улиц.

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#Сосульки #благоустройство

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