Опять морозная погода, опять сосульки (ФОТО)

Метровые «сталактиты» вновь угрожают жизни и здоровью липчан.

Зима по календарю еще даже не началась, а в городе уже возникла извечная проблема – сосульки.

Морозная погода в Липецке стоит всего неделю, но за это время глыбы льда успели нарасти с такой силой, что рядом страшно пройти. Особенно – в районах НЛМК, ЛТЗ, «старых» микрорайонах.







Мы прошлись по улицам Прокатной, Суворова, Полины Осипенко.







«Километровые» сосульки угрожают жителям, которые то и дело вынуждены оглядываться вверх и передвигаться по улицам прыжками и короткими перебежками.







Местная жительница Елена Шибина рассказала, что сосульки с началом каждой зимы вырастают, и потом если их кто и сбивает, то только ветер и собственный вес.







Коммунальщики на эти проблемы, как правило, не обращают внимания.







Сосульками было увешано даже здание Новолипецкого рынка на улице Суворова – над входом их то ли сбили, то ли уже упали сами, но вообще ходить сюда за покупками пока небезопасно.







Сосульки в Липецке мы заметили и на улицах Терешковой, Филипченко, Звездной и многих других.

К слову, по закону сосульки должны сбивать с домов управляющие компании, так что если над вашей головой нависла опасность, не стесняйтесь и обращайтесь в «управляшку». Еще можно подать сигнал в управление главного смотрителя Липецка. Тамошние проверяющие иногда штрафуют управляющие компании за обледенелые крыши, но на практике эти случаи редки. В управлении объясняют это небольшим количеством сотрудников, которых могут направить в рейды для осмотра липецких улиц.