В Липецке определены победители молодежного форума

"Диалог цивилизаций" состоялся в 11-ый раз.

Городской фестиваль молодежного самоуправления «Диалог цивилизаций» состоялся в Липецке в одиннадцатый раз. В школе №47 с углубленным изучением отдельных предметов собрались около 350 лидеров в составе 33 команд – представители липецких школ, Православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского, ДДТ «Городской» им. Сталя Шмакова, Центра творчества «Советский», городского совета лидеров ученического самоуправления и детского движения, Молодежного правительства города Липецка. Наряду с липчанами в Диалог вступили команды из Добринка и города-курорта Кисловодск Ставропольского края.



Участникам одиннадцатого Диалога предложили проявить себя в различных направлениях: было реализовано одиннадцать образовательных программ. В их числе: «Экономика», «Политика», «Социальное проектирование», «Патриотика», «Спорт и безопасность» и другие. Кроме того, прошли деловые игры, образовательные практикумы и тренинги, мастер-классы и встречи с известными людьми, спортивные и творческие программы, патриотический квест. Состоялись круглые столы по развитию ученического самоуправления и презентации лучших практик работы школьных активов.





В результате первое место в общем зачете по итогам всех программ заняли команда ОУ №63 «Максимум», вторыми стали представители ОУ №70, третьими – команда межшкольного проекта «Содружество» (сборная школ №№ 7, 38, 41, 47, 77). Лучший результат среди дебютантов Диалога – команда «Восьмое чудо света» города-курорта Кисловодска. Абсолютными победителями в общем зачете признаны новички – Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского.



В высшей лиге места распределились следующим образом:

1 место – команда ОУ №41 «Как дома»;

2 место - команда ОУ№47 («КГБ»);

3 место – команда ОУ №33 «Патриоты».



Первая лига:

1 место - команда «Апельсин» (ОУ№3 им. К. А. Москаленко»);

2 место – команда «The Crew» (ОУ №29 «Университетская»);

3 место – команда «ЧОП» (ЦРТДиЮ «Советский»).



Лига новичков:

1 место - команда «Свет» (ОУ№59);

2 место – команда «Восьмое Чудо Света» (ОУ№8 города-курорта Кисловодска Ставропольского края);

3 место - команда "PLOVE" (ОУ№12).



Учредителями и организаторами фестиваля «Диалог цивилизаций» являются департамент образования администрации Липецка, школа №47, реализующая инновационный проект по развитию ученического самоуправления. Мероприятие проводится при участии отдела по работе с молодежью администрации города и при поддержке регионального управления молодежной политики.



Фото: пресс-служба администрации г.Липецка











