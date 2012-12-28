С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей

Одной из обманутых липчанок 94 года, второй — 83.

Прокуратура Правобережного района Липецка защитила права двух пожилых липчанок, пострадавших от 29-летнего мошенника из Ростова-на-Дону, действовавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».Обманули женщин, одной из которых 94 года, второй — 83, еще 19 января 2023 года. Мошенник представился им следователем и сообщил о ДТП, произошедшими по вине их родственников. Чтобы помочь близким, женщины перевели на счет мошенника 322 тысячи рублей. Но мужчину вычислила полиция.26 октября 2023 года мошенник выслушал приговор: за три эпизода преступлений по части второй статьи 159 УК РФ его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.В 2024 году прокурор направил в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону иски в пользу потерпевших о взыскании с преступника суммы неосновательного обогащения. Но разбирательства длились больше года. Сначала иски липецкой прокуратуры и вовсе вернули, сославшись на то, что женщины должны самостоятельно отстаивать свои права. Потом два определения о возвращении исков были обжалованы в Ростовском областном суде. После чего определения о возвращении исков были отменены и в конце концов прокуратура отстояла права пенсионерок.