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34 минуты назад
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С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей

Одной из обманутых липчанок 94 года, второй — 83.

Прокуратура Правобережного района Липецка защитила права двух пожилых липчанок, пострадавших от 29-летнего мошенника из Ростова-на-Дону, действовавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Обманули женщин, одной из которых 94 года, второй — 83, еще 19 января 2023 года. Мошенник представился им следователем и сообщил о ДТП, произошедшими по вине их родственников. Чтобы помочь близким, женщины перевели на счет мошенника 322 тысячи рублей. Но мужчину вычислила полиция.

26 октября 2023 года мошенник выслушал приговор: за три эпизода преступлений по части второй статьи 159 УК РФ его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

В 2024 году прокурор направил в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону иски в пользу потерпевших о взыскании с преступника суммы неосновательного обогащения. Но разбирательства длились больше года. Сначала иски липецкой прокуратуры и вовсе вернули, сославшись на то, что женщины должны самостоятельно отстаивать свои права. Потом два определения о возвращении исков были обжалованы в Ростовском областном суде. После чего определения о возвращении исков были отменены и в конце концов прокуратура отстояла права пенсионерок.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Бабка Первая
18 минут назад
Обалдеть от ростовских прокуроров! Тут в 70+ сил нет полемизировать даже на сайтах)), а уж в суде бодаться - не-ет! И почему вернули деньги без компенсации морального вреда? Возраст же у потерпевших очень солидный, нездоровый, я бы так сказала.
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злой
19 минут назад
теперь как эти деньги получить, вот в чем вопрос? Приставы особо не торопятся. Да и сам осужденный иметь ничего не будет на счетах
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Ответ
5 минут назад
Кредит возьмёт, или почку продаст
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