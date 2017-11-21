Спорт

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Впервые в истории липецкий боец выиграл Спартакиаду учащихся России по всестилевому каратэ (ФОТО)

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#Всестилевое каратэ #каратэ
Впервые в истории липецкий боец выиграл Спартакиаду учащихся России по всестилевому каратэ (ФОТО)

Наш земляк победил трех соперников, в том числе - чемпиона России!

В сочинском дворце спорта «Айсберг» завершился финальный этап VIII летней Спартакиады учащихся России по боевым искусствам.

Медали разыграли в шести видах спорта – айкидо, киокусинкай, масс-рестлинг, тайский бокс, ушу и всестилевое каратэ. Именно в последнем виде на высшую ступень пьедестала почета поднялся липецкий боец из клуба «Динамо» Александр Соколов.

На пути к финалу Соколов взял верх над бойцами из республик Саха-Якутия и Адыгея, а на второй день ему предстоял решающий поединок за «золото». Причем противостоял Александру очень сильный соперник – действующий чемпион России из Башкортостана. Но и здесь Соколов сумел выиграть, причем за явным преимуществом!

К слову, впервые в истории липецкий школьник сумел победить в финале Спартакиады учащихся России.

Впрочем, последнее и неудивительно, ведь в подготовку чемпиона вложили свои силы одни из лучших тренеров нашего региона Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин, Алан Качмазов, Владимир Бедоян (на фото внизу крайний справа).

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#Всестилевое каратэ #каратэ

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