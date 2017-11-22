Бизнес

39 минут назад

Детям – только лучшее!

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Детям – только лучшее!

Группа компаний «Отрада» спонсировала реконструкцию детского сада в Добринском районе.

20 ноября в посёлке Петровский Добринского района состоялось торжественное открытие обновленного детского сада. Все расходы по реконструкции здания и прилегающей территории взяла на себя Группа компаний «Отрада», которая занимается выращиванием свиней на собственных фермах в Добринском районе.

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Глава администрации Добринского района Сергей Москворецкий выразил благодарность генеральному директору ООО «Отрада Фармз» Патрику Хоффманну, который уделяет большое внимание спонсорству. «Для меня это всегда радость, когда я могу помогать детям. Это очень важно, когда взрослые помогают и показывают, каким путем дети должны идти», - подчеркнул Патрик Хоффманн.

За пять месяцев в садике была полностью заменена изгородь, построена веранда на входе, новый пандус, заменена система вентиляции и кондиционирования, а также электроплиты в пищеблоке. Руководитель Группы компаний «Отрада» Патрик Хоффманн считает, что бизнес должен нести социальную ответственность на земле, где работает.

В завершение праздника дети устроили для гостей целое представление. А в ответ получили подарки и возможность поиграть с любимыми мультгероями.

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