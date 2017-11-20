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Добрынин заявил о завершении карьеры
Музыкант намерен покинуть сцену.
Советский эстрадный певец Вячеслав Добрынин заявил, что устал от сцены и не хочет больше продолжать концертную деятельность, сообщает «Лента.ру».
- Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился, - Я не хочу больше выходить на сцену, петь , топать, сил на все это больше нет. К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно, — добавил Добрынин.
Вячеслав Добрынин – народный артист России, певец, автор более тысячи песен, которые исполняют многие звезды отечественной эстрады. Среди его композиций, ставших хитами - «Прощай», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Кто тебе сказал?».
- Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился, - Я не хочу больше выходить на сцену, петь , топать, сил на все это больше нет. К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно, — добавил Добрынин.
Вячеслав Добрынин – народный артист России, певец, автор более тысячи песен, которые исполняют многие звезды отечественной эстрады. Среди его композиций, ставших хитами - «Прощай», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Кто тебе сказал?».