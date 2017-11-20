В Липецке пройдёт областной кадетский бал

Бал пройдёт в четвёртый раз.

24 ноября в 12.00 в Липецком областном краеведческом музее состоится четвертый областной кадетский бал «Виват, кадет!». Бал проводится в целях сохранения и приумножения лучших традиций кадетского движения Липецкой области, формирования духовно-нравственных качеств и эстетического воспитания молодежи.



Как сообщили GOROD48 в Центре патриотического воспитания населения Липецкой области, регистрация участников бала и репетиции начнутся уже с 10 утра. Всего в балу примут участие пять команд, в каждой команде по четыре пары: это представители Кадетской школы имени майора милиции Коврижных А.П., а также кадеты из Добринского, Лебедянского, Измалковского и Грязинского районов.



Юноши и девушки исполнят полонез, мазурку, польку, русский лирический танец и русскую кадриль. В программе бала: танцы; конкурсы; выступления творческих коллективов; награждение победителей и призеров.

В конкурсной программе бала жюри будет оценивать пары по многим критериям, таким как внешний вид, грациозность, хореографические навыки, оригинальность, а также общее настроение и впечатление.