Культура

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В Липецке пройдёт областной кадетский бал

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#бал #кадеты
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В Липецке пройдёт областной кадетский бал

Бал пройдёт в четвёртый раз.

24 ноября в 12.00 в Липецком областном краеведческом музее состоится четвертый областной кадетский бал «Виват, кадет!».  Бал проводится в целях сохранения и приумножения лучших традиций кадетского движения Липецкой области, формирования духовно-нравственных качеств и эстетического воспитания молодежи.

Как сообщили GOROD48 в Центре патриотического воспитания населения Липецкой области, регистрация участников бала и репетиции начнутся уже с 10 утра. Всего в балу примут участие пять команд, в каждой команде по четыре пары: это представители Кадетской школы имени майора милиции Коврижных А.П., а также кадеты из Добринского, Лебедянского, Измалковского и Грязинского районов. 

Юноши и девушки исполнят полонез, мазурку, польку, русский лирический танец и русскую кадриль. В программе бала: танцы; конкурсы; выступления творческих коллективов; награждение победителей и призеров.

В конкурсной программе бала жюри будет оценивать пары по многим критериям, таким как внешний вид, грациозность, хореографические навыки, оригинальность, а также общее настроение и впечатление.

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#бал #кадеты
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Комментарии (2)

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РКМП

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и хруст * булки..
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Лидия

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Пир во время чумы
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