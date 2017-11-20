вчера, 16:29
Житель Липецкой области хотел купить электробаян через Интернет и лишился 65 тысяч рублей
Полиция ищет мошенника
Объявление о продаже электробаяна было размещено на одном из сайтов объявлений. Житель Краснинского района захотел его приобрести. В результате переговоров с продавцом, он перевел ему 65 тысяч рублей, но баяна не получил.
Полиция проводит проверку
Фото: electrobayan.ru
Денис
Хохол
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Охотник
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александр