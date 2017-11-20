Происшествия

вчера, 16:29

Житель Липецкой области хотел купить электробаян через Интернет и лишился 65 тысяч рублей

12 1597
#кража #мошенничество
2
Житель Липецкой области хотел купить электробаян через Интернет и лишился 65 тысяч рублей

Полиция ищет мошенника

Объявление о продаже электробаяна было размещено на одном из сайтов объявлений. Житель Краснинского района захотел его приобрести. В результате переговоров с продавцом, он перевел ему 65 тысяч рублей, но баяна не получил.

Полиция проводит проверку

Фото: electrobayan.ru

 

12 1597
#кража #мошенничество
2

Комментарии (12)

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Денис

сегодня, 00:49
Надоели штрафы ГИБДД? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://bezshtrafow.blogspot.ru и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников и это полностью законно!x
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Хохол

вчера, 23:49
Продам кожаную электрофлейту!
ответить

Пока вы спите вами вертят

вчера, 22:17
О сынке Королева https://pikabu.ru/story/syin_lipetskogo_gubernatora_poluchil_tri_goda_uslovno_za_dtp_so_smertelnyim_iskhodom_5495719
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Охотник

вчера, 21:44
Продам тепловизор Flir, это лучше чем баян, поверьте.
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по объявлениям покупают лохи

вчера, 20:12
Такие товары надо не с рук и не по объявлению покупать. ЛОпуХ.
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мозги

вчера, 20:00
мозги бы лучше купил в интерете
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Т-40

вчера, 19:36
продам флейту.Желающим проверить на звук обращаться по тел.3322233322
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злой обыватель

вчера, 19:27
Мда, боян старый - наколка в инете. Меня тож пару раз накалывали в инете. Не так уж и на много. Но всё же неприятно.
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Света

вчера, 18:29
Какие всё-таки добрые люди эти комЁнтёры!!!! Главное, ведь, знают, как жить, правильные вы наши. И никто вас никогда не обманывает.
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александр

вчера, 18:10
Василий, а ты этому рад???
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