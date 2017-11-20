Житель Липецкой области хотел купить электробаян через Интернет и лишился 65 тысяч рублей

Полиция ищет мошенника

Объявление о продаже электробаяна было размещено на одном из сайтов объявлений. Житель Краснинского района захотел его приобрести. В результате переговоров с продавцом, он перевел ему 65 тысяч рублей, но баяна не получил.

Полиция проводит проверку

Фото: electrobayan.ru