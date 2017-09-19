Происшествия

45 минут назад

В Липецкой области горит школа

5 1273
#пожар #школа
В Липецкой области горит школа

Огонь уничтожил крышу школы села Нижний Воргол. Начало гореть здание.

Как сообщают елецкие паблики "ВКонтакте", в селе Нижний Воргол Елецкого района горит здание закрытой несколько лет назад школы.

Как написал один из очевидцев, крыша уже сгорел полностью, огонь перекинулся на этажи. Как сообщает подписчица сообщества "ДТП и ЧП Елец Онлайн", первая пожарная машина приехала на происшествие без воды.
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5 1273
#пожар #школа

Комментарии (5)

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hоМКА

1 минуту назад
шКОЛА ТО БЫВШАЯ, ЧЕЖЕ НАРОД ТАК ПУГАТЬ зАГОЛОВКАМИ!дАВНО УЖЕ БЕЗХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОЕНИЕ
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Боцман

1 минуту назад
Двоечники Сидоров и Петров гнусно хихикают в сторонке.
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Гога.

17 минут назад
Игил пришло в облость 1998.
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Без воды

19 минут назад
Без воды означает нет гидранта забора воды. В машине воды очень мало.
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Поклонский

35 минут назад
Это Игил напал на Липекую область
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