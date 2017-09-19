Происшествия
45 минут назад
В Липецкой области горит школа
Огонь уничтожил крышу школы села Нижний Воргол. Начало гореть здание.
Как сообщают елецкие паблики "ВКонтакте", в селе Нижний Воргол Елецкого района горит здание закрытой несколько лет назад школы.
Как написал один из очевидцев, крыша уже сгорел полностью, огонь перекинулся на этажи. Как сообщает подписчица сообщества "ДТП и ЧП Елец Онлайн", первая пожарная машина приехала на происшествие без воды.
Как написал один из очевидцев, крыша уже сгорел полностью, огонь перекинулся на этажи. Как сообщает подписчица сообщества "ДТП и ЧП Елец Онлайн", первая пожарная машина приехала на происшествие без воды.
hоМКА
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Без воды
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