Спорт

53 минуты назад

Цените момент: МХК «Липецк» возглавил турнирную таблицу

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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Цените момент: МХК «Липецк» возглавил турнирную таблицу

Наша команда во втором матче обыграла «Полет» еще более убедительно.

Любителям хоккея сейчас нужно срочно делать на память скриншоты турнирной таблицы конференции «Запад» НМХЛ. «Липецк» в кои-то веки оказался на самой вершине!

И пусть позади остались только стартовые матчи турнира, главное – наша команда, судя по всему, сумела неплохо подготовиться к сезону. Взлет команды Сергея Рыбина в лидеры стал возможен благодаря двум убедительным домашним победам над «Полетом» из Рябинска. После выигрыша в первом матче – 6:2в повторной встрече липчане добились еще более убедительной «виктории» - 7:1.

Упорным получилось лишь начало поединка. На исходе 3-й минуты наш Вадим Тимаков открыл счет, но гости ответили точным броском Ивана Смолёва – 1:1. За пять с небольшим минут до перерыва Петр Лагутин вновь вывел нашу команду вперед, а затем на площадке безраздельно властвовали липчане, забросившие во втором периоде две безответные шайбы, а в третьем – три. В итоге Александр Ковальской отметился «хет-триком», не обошлось без «дежурного» гола Андрея Мещерякова, еще один раз отличился Евгений Толстов.

Гости сумели ответить лишь грубой игрой: форвард Дмитрий Дмитриев умудрился в одном матче заработать два 1—минутных удаления, и в итоге общее количество штрафа у «Полета» составило 42 минуты против 20 у липчан. 

Теперь липчанам предстоят домашние матчи в среду и четверг, 20 и 21 сентября с более серьезным соперником «Локо-Юниором» из Ярославля, в котором проходят обкатку будущие «звезды» трехкратного чемпиона России ярославского «Локомотива». На старте волжане гостили в Пензе, где обменялись победами с местным «Дизелистом» - 1:0 и 3:4.

Матчи в «Звездном» начнутся в 18.30. Вход свободный.

МХК Липецк - Полёт - 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: Тимаков, 02:53 (1:0). Смолёв (Торицын), 05:02 (1:1). Лагутин (Стрелковских), 14:22 (2:1). Ковальский (Арзамасцев, Мещеряков), 29:28 (3:1). Ковальский (Мещеряков), 32:04 (4:1). Мещеряков (Зубаков, Сафронов), 52:02 (5:1-бол.). Толстов (Лагутин, Стрелковских), 59:27 (6:1). Ковальский (Арзамасцев, Добросердов), 59:53 (7:1).

Штраф: 20 (Юзбашян-2, Арзамасцев-2, Касицкий-4, Добросердов-4, Зубаков-4, Анищенко-2, Тимаков-2) - 42 (Дунаев-2, Д.Дмитриев-10+10+4, Дородных-8, Рязанов-2, Цыганов-4, Смолёв-2). Вратари: Шелков - Ливенский (Шавелкин, 32:04). Судьи Д.Рассказов (Санкт-Петербург), П.Пестов (Москва), Д.Кривоносов, В.Симонов (оба - Липецк).

18 сентября. Липецк. СК Звёздный. 1400 зрителей.
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#Хоккей #МХК "Липецк"
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