МХК «Липецк» переоделся в «родные» цвета, вернул своего лидера и начал сезон с победы

Липчане уверенно победили дома рыбинский «Полет».

Очередной хоккейный сезон в Липецке стартовал матчем нашей команды в первенстве Национальной Молодежной хоккейной лиги против дебютанта турнира «Полета» из Рыбинска. Липчане на глазах почти 1500 зрителей, соскучившихся по хоккею за лето, не ударили в грязь лицом и уверенно выиграли – 6:2.

Лучшим игроком в составе хозяев стал форвард Андрей Мещеряков, бывший лучшим бомбардиром «Липецка» на старте прошлого сезона, а затем уехавший на повышение в питерскую команду «СКА-Серебряные львы». Поигравший в основном турнире МХЛ игрок (липане, напомним, выступают во втором по силе дивизионе ) забросил две ключевые шайбы, а также сделал одну результативную передачу.

Именно Мещеряков сравнял счет в первом периоде после того, как липчане позволили гостям отличиться на 7-й минуте в меньшинстве. Но на 12-й минуте Мещеряков восстановил равенство, а спустя всего полторы минуты он же вывел нашу команду вперед в большинстве – 2:1, чем придал поединку нужный для нас вектор.

Минимальное преимущество липчан держалось долго, пока на 33-й минуте Петр Лагутин не забросил третью шайбу – 3:1. При этом липчане в этот момент играли… в меньшинстве.

Все остальные голы были забиты в заключительном периоде. У липчан отличились Александр Ковальский, Егор Сафронов и Никита Зубаков (в большинстве).

Неплохо выступил и новичок команды вратарь Илья Донченко, пришедший из «Алмаза» (Череповец). Несколько раз он выручал партнеров после опасных бросков соперника.

Отметим, что «Липецк» в нынешнем сезоне отказался от желто-черной формы, поэтому игроков команды уже сложно назвать «пчелами». Липчане решили вернуться к традиционным бело-красно-синим цветам, вместе с которыми в конце 90-х годов команда добилась наивысших успехов в своей истории, и в 1999 году заняла рекордное 11-е место в суперлиге, предшественнице нынешней КХЛ. Станет ли возвращение к родным цветам началом нового взлета липецкого хоккея?

В эти минуты в «Звездном» проходит повторный матч «Липецка» и рыбинского «Полета»