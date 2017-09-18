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Липецкая вечЁрка: пьяное ДТП маршруток, трагедия на стройке и шутки про школу
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 18 сентября
Больше всего внимания липчане уделили нестандартному пьяному ДТП. Участниками аварии стали маршрутные автобусы. Авария с участием автобусов попала на видео. И, судя о всему, виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия: на видео отчётливо слышно крик "Ключи забери" - таким образом пытались предотвратить дальнейшее движение "пьяного автобуса".
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про трагедию на стройке. Как говорят очевидцы, работник строительной организации, возводящей крытый спортивный комплекс, пошел по краю траншей двухметровой глубины, вырытой под прокладку канализационной трубы, как вдруг под ним обвалилась земля.
Активный отклик получила заметка насчет оборотней в погонах. Прокуратурой района в Усманский МСО СУ СК России по Липецкой области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в отношении оперуполномоченного ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, за совершение которого предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.
Живое обсуждение развернулось по теме семейных конфликтов и печальных итогов пьянства. 14 сентября, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения 38-летний мужчина, взял в руки нож и ударом в грудь заколол свою мать. Женщине было 73 года. Она начала ругать сына, что он постоянно пьет, нигде не работает и ведет аморальный образ жизни.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвали шутки про город. Липецк снова попал «Comedy Club». На этот раз в сюжете, посвященном рекламе "Липецкой школы разведчиков", снялись лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
Больше всего внимания липчане уделили нестандартному пьяному ДТП. Участниками аварии стали маршрутные автобусы. Авария с участием автобусов попала на видео. И, судя о всему, виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия: на видео отчётливо слышно крик "Ключи забери" - таким образом пытались предотвратить дальнейшее движение "пьяного автобуса".
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про трагедию на стройке. Как говорят очевидцы, работник строительной организации, возводящей крытый спортивный комплекс, пошел по краю траншей двухметровой глубины, вырытой под прокладку канализационной трубы, как вдруг под ним обвалилась земля.
Активный отклик получила заметка насчет оборотней в погонах. Прокуратурой района в Усманский МСО СУ СК России по Липецкой области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в отношении оперуполномоченного ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, за совершение которого предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.
Живое обсуждение развернулось по теме семейных конфликтов и печальных итогов пьянства. 14 сентября, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения 38-летний мужчина, взял в руки нож и ударом в грудь заколол свою мать. Женщине было 73 года. Она начала ругать сына, что он постоянно пьет, нигде не работает и ведет аморальный образ жизни.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвали шутки про город. Липецк снова попал «Comedy Club». На этот раз в сюжете, посвященном рекламе "Липецкой школы разведчиков", снялись лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
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