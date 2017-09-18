Общество

сегодня, 12:52

Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео

10 2163
#ДТП #автобус
3
Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео

Судя по всему, водитель пытался скрыться с места происшествия.

Номним, сегодня в Липецке на улице Свиридова у дома №5 столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к. Очевидцы аварии рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину. В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них  получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.

54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование. По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.

Авария с участием автобусов попала на видео. И, судя о всему, виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия: на видео отчётливо слышно крик "Ключи забери" - таким образом пытались предотвратить дальнейшее движение "пьяного автобуса". 


10 2163
#ДТП #автобус
3

Комментарии (10)

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гость

10 минут назад
"По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте." - Совсем сдурели? Как это угнал? Кто его в таком виде на территорию автобазы пустил. Гады - оправдание нашли. Не угнал, а сел за руль и тут же влип! Снижайте плату за проезд, пока порядок не навели!!!
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город 78

10 минут назад
Да там же все видно,его троллейбус подрезал.
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Александр

19 минут назад
Зато троллейбусы убрали.
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Типичный Липецк

22 минуты назад
Всё из-за стоимости рубля
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проезд 22 рубля

32 минуты назад
Отметил увеличение стоимости проезда
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Очевидец

40 минут назад
Их начальник в белой рубашечке приехал уже минут через 7. Все водилы с округи к нему сбежались
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ГОРОЖАНИН

44 минуты назад
Представителей компании надо гнать с работы а владельца маршрута лишить лицензии. Наверняка у этого перевозчика уже были подобные случаи вот и результат. Посмотрите на водителей маршруток на их лица они все глупомордые неудачники через одного можно ложить или в * НА ТРАКТОРНЫЙ В АЛКОДИСПАНСЕР нормальных людей там нет.
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Зритель

53 минуты назад
Где батл ? Уж не втерпеж!
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Немецкая помойка

56 минут назад
Кто этот хлам на линию выпускает и каким образом давно списаному человеческую жизнь доверяют или она у нас стоит очень мало.
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Ну и?

сегодня, 12:59
где тут "авария попала на видео"?
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