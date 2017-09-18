Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео

Судя по всему, водитель пытался скрыться с места происшествия.

Номним, сегодня в Липецке на улице Свиридова у дома №5 столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к. Очевидцы аварии рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину. В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.



54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование. По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.



Авария с участием автобусов попала на видео. И, судя о всему, виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия: на видео отчётливо слышно крик "Ключи забери" - таким образом пытались предотвратить дальнейшее движение "пьяного автобуса".





