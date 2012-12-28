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Происшествия
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42 минуты назад
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На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
57-летний ельчанин обвиняется в угрозе убийством в отношении 11-летней девочки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 14 ноября 2023 года около 13:00 страдающий алкоголизмом и изрядно пьяный ельчанин сидел на лавочке возле своего дома. Мимо него вместе с мамой проходила 11-летняя девочка, возвращавшаяся из школы. Мужчина вскочил, подбежал к девочке сзади, схватил за её шею, и, со словами «Я тебя убью!», попытался оттащить девочку к подъезду.
Чтобы вырвать девочку из рук обвиняемого понадобились услилия трех взрослых: ее матери, отца и бабушки, которые прибежали на крики с улицы. Мужчина же после этого бегал вокруг дома с криками: «Убью! Я добьюсь своего!». Успокоился он только после прибытия полицейских.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, но объяснить свое поведение не смог. Он заявил, что был сильно пьян и обстоятельства произошедшего помнит плохо. Помнит только, как вышел от друга, c которым они вместе выпивали, а затем оказался в полиции, где от него приняли объяснение, и после этого полицейские повезли его в психоневрологический диспансер.
По какой причине мужчина накинулся на девочку, она и её мать тоже не знают. Никакого повода для этого, ни девочка, ни ее мама не давали.
После случившегося у ребенка болела шея, начались головокружения, вместе с мамой они обратились в больницу, где ей прописали мазь и шину для фиксации шеи. На протяжении около месяца девочка принимала успокоительные, так как слова угрозы убийством со стороны мужчины восприняла реально и очень их испугалась.
Согласно заключению экспертов судебно-психиатрической комиссии, в момент происшествия мужчина был правильно ориентирован, совершал последовательные и целенаправленные действия, у него отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций и других психотических расстройств. Следовательно, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими и правильно воспринимать все обстоятельства. В применении принудительных мер медицинского характера обвиняемый не нуждается.
Теперь по части 1 статьи 119 УК РФ ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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