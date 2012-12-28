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В пользу покупателя учебного курса присуждено 52 500 рублей
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10 минут назад

В пользу покупателя учебного курса присуждено 52 500 рублей

Он купил за 29 400 рублей мастер-классы и учебные материалы по курсу «Просто петь», а в с января 2023 года без объяснений причин занятия прекратились.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области защитило права потребителя, который ещё в сентябре 2022 года за 29 400 рублей купил мастер-классы и учебные материалы по курсу «Просто петь», а в декабре того же года согласился на замену исполнителя услуг на другого индивидуального предпринимателя. Но с января 2023 года без объяснений причин занятия прекратились.

Потребитель принял решение расторгнуть договор и с претензией о возврате 16 500 рублей за 11 неиспользованных занятий. Но эти требования остались без удовлетворения.

В результате начинающий певец пошёл в суд. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, был подан иск в интересах потребителя с требованиями о расторжении договора и взыскании с ответчика стоимости не оказанных услуг, неустойки за нарушение установленных сроков оказания услуг, компенсации морального вреда, а также штрафа.

По результатам рассмотрения гражданского дела в пользу покупателя курса взыскана стоимость не оказанных услуг по договору в 16 500 рублей, неустойка в такую же сумму, компенсация морального вреда в 2 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в 17 500 рублей. Всего в пользу потребителя присуждено 52 500 рублей.

Всего в прошлом году в суды направлено 90 исковых заявлений в защиту прав потребителей, что выше показателей 2022 года в 1,3 раза.  Основная часть исков в защиту неопределенного круга потребителей подана по результатам мониторинга сайтов в сети «Интернет», содержащих предложения о дистанционной продаже табачной продукции, в целях признания данной информации запрещенной для распространения в России.

Большая часть исков в защиту прав конкретных потребителей касалась сферы розничной торговли. 57% заключений касалось споров, связанных с розничной продажей товаров и 43% – со сферой услуг, среди которых туристские услуги, бытовое обслуживание населения, услуги ЖКХ, услуги связи и прочие виды деятельности.

В 2023 году специалистами отдела защиты прав потребителей направлен иск на 4 миллиона рублей в защиту группы из 36 потребителей о нарушении их прав индивидуальным предпринимателем, связанных с неисполнением индивидуальным предпринимателем обязательств по покупке и доставке товаров Ikea.
права потребителей
Роспотребнадзор
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