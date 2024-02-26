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13 минут назад

Липчанин потерял на улице Катукова 40 000 рублей

И просит вернуть часть денег.

22 февраля в 19:07 напротив дома №27А по улице Катукова из кармана липчанина Александра Штанина выпали 40 тысяч рублей — восемь пятитысячных купюр.

5000 рублей мужчина нашёл сам, ещё 10 000 рублей ему вернул один из жильцов соседнего дома: он увидел с балкона, что мужчина ищет деньги, и принёс 10 000 рублей.

Ещё 25 000 рублей липчанин просит вернуть. Он просмотрел записи камер видеонаблюдения, на которые попали несколько человек — возможно, именно они нашли выпавшие из кармана деньги.

«Прошу, пожалуйста, если вы нашли деньги, их вернуть. На записи с камер видно, как один молодой человек поднял два раза что-то как раз в том месте. Так же хочу поблагодарить одного из жильцов вашего района за честность: он увидел с балкона, что я ищу деньги, и принес 10 тысяч», — отметил Александр Штанин.

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Добавим, что в полицию мужчина пока не обращался. А если ты нашёл чужие деньги и присвоил их себе — может грозить уголовная ответственность за кражу по статье 158 УК РФ. Только активное поведение лица, нашедшего чужую вещь (заявление о находке, поиски ее собственника и т.п.) исключает уголовную ответственность за ее хищение. А вот если человек, обнаруживший чужие деньги или вещь, совершает их сокрытие (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия ), то такое поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение.
деньги
купюра
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Комментарии (1)

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Сначала новые
О времена
10 минут назад
В детстве найдешь 1 рубль и бегом в киоск за мороженным, а теперь 5 лет впаяют
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