Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком сыграли в футбол автомобилем «Хёндай» - двое пострадавших
Происшествия
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
Липчанин потерял на улице Катукова 40 000 рублей
Происшествия
На остановке «Коксохим» нашли труп
Происшествия
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
43-летний липчанин погиб, выпав с девятого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке появился бургомистр
Общество
Обстоятельства сноса бани в Военном городке проверит прокуратура
Общество
Читать все
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
Происшествия
В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя
Общество
22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин
Происшествия
В Липецке семейная пара перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей
Происшествия
38-летний липчанин проткнул 53-летней сожительнице ногу и она истекла кровью
Происшествия
30-летний липчанин срывал с женщин золотые цепочки
Происшествия
Липецкая область — на 49 месте по доступности бензина
Экономика
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
Статистика: в январе дорожало подсолнечное масло и дешевели яйца
Экономика
Читать все
Происшествия
1132
сегодня, 13:49
2

30-летний липчанин срывал с женщин золотые цепочки

И сел на два года.

30-летнего липчанина приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за два грабежа.

Летом прошлого года неоднократно судимый мужчина за два дня ограбил в Липецке двух женщин, сорвав с них золотые украшения. Оба раза грабитель был в компании одного приятеля, но тот в совершении преступлений не участвовал, наоборот, по показаниям потерпевших сильно удивлялся случившемуся, поэтому в обоих случаях проходил по делу свидетелем. Зато по своему паспорту именно этот приятель сдавал награбленное в ломбарды.

Обстоятельства грабежей рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области: первый рецидивист совершил вечером 9 августа между домами №25 и №27 по улице Фрунзе, он сорвал с шеи идущей ему на встречу женщины золотую цепочку весом 5 граммов и стоимостью 19 165 рублей. Цепочку приятель грабителя сдал ломбард на улице Первомайской за 15 000 рублей. Второй грабеж был совершен 10 августа на улице Дзержинского: липчанин сорвал с очередной жертвы золотую цепочку с крестом общей стоимостью 29 600 рублей. И снова рядом был приятель, который по своему паспорту сдал украшения в ломбард на улице Меркулова за 25 000 рублей.
грабёж
0
0
12
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ха
сегодня, 14:12
да уж законы наши перевернули от слова совсем, саучастие забыли, теперь сведетели, за грабеж раньше 5-7 лет строгача получали, а щас пипец 2 года, а через год по удо
Ответить
Надо
сегодня, 14:01
И приятеля бы посадить за соучастие так как знал, что тот грабил
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru