«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
1132
сегодня, 13:49
2
30-летний липчанин срывал с женщин золотые цепочки
И сел на два года.
Летом прошлого года неоднократно судимый мужчина за два дня ограбил в Липецке двух женщин, сорвав с них золотые украшения. Оба раза грабитель был в компании одного приятеля, но тот в совершении преступлений не участвовал, наоборот, по показаниям потерпевших сильно удивлялся случившемуся, поэтому в обоих случаях проходил по делу свидетелем. Зато по своему паспорту именно этот приятель сдавал награбленное в ломбарды.
Обстоятельства грабежей рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области: первый рецидивист совершил вечером 9 августа между домами №25 и №27 по улице Фрунзе, он сорвал с шеи идущей ему на встречу женщины золотую цепочку весом 5 граммов и стоимостью 19 165 рублей. Цепочку приятель грабителя сдал ломбард на улице Первомайской за 15 000 рублей. Второй грабеж был совершен 10 августа на улице Дзержинского: липчанин сорвал с очередной жертвы золотую цепочку с крестом общей стоимостью 29 600 рублей. И снова рядом был приятель, который по своему паспорту сдал украшения в ломбард на улице Меркулова за 25 000 рублей.
0
0
12
0
1
Комментарии (2)