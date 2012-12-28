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«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
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42 минуты назад
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«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Остатки находились на высоте 18 метров, поэтому их уничтожили дистанционно.
По словам мэра, остатки одного из двух беспилотников, которые по сведениями Миноборны, были перехвачены над Липецком в начале ночи 24 февраля, застряли в кровле на территории НЛМК.
— Остатки застряли на высоте 18 метров. Рядом со зданием находились ёмкости с бензолом, приняли решение взорвать дистанционно. В 18.18 его обезвредили, — рассказала мэр.
Напомним, в результате атаки на территории коксохимического производства вспыхнул пожар, его площадь составила два квадратных метра.
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