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1166
42 минуты назад
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«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки

Остатки находились на высоте 18 метров, поэтому их уничтожили дистанционно.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина, рассказала о последствиях субботней атаки беспилотников.

По словам мэра, остатки одного из двух беспилотников, которые по сведениями Миноборны, были перехвачены над Липецком в начале ночи 24 февраля, застряли в кровле на территории НЛМК.

— Остатки застряли на высоте 18 метров. Рядом со зданием находились ёмкости с бензолом, приняли решение взорвать дистанционно. В 18.18 его обезвредили, — рассказала мэр.

Напомним, в результате атаки на территории коксохимического производства вспыхнул пожар, его площадь составила два квадратных метра. 

беспилотники
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Главная по городу
5 минут назад
Ни мэр, а золото, повсем вопросам. Оставте безпилотники специалистам, займитесь развалинами города.
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вольдемар
7 минут назад
как-то неясно- если это были обломки - зачем их взрывать (и как это было), или в обломках осталось взрывное устройство (но как, его ж сбили) - непонятно, внятно не сообщено...
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Я
8 минут назад
Вот и до нас война дошла...
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петр
20 минут назад
ясно было что это сразу .на 3 сутки признали .как все туго .а над сырским рудником сбивали .что адма не слышала.
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