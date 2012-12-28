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Общество
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54 минуты назад
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В Липецке появился бургомистр
Этой зимой орнитологи зафиксировали на территории региона сразу три вида нетипичных для наших широт птиц: бургомистра (полярную чайку), уток-мандаринок и серую утку.
А в селе Хмеленец Задонского района на незамерзающем водоеме среди уток-крякв появилась пара мандаринок — редкой птицы, занесенной в Красную книгу России. Ее привычное место обитания — Приморье и Дальний Восток.
Мандаринка среди крякв. Фото: Сергей Алексеев
Владимир Сарычев рассказал, что в последнее десятилетие мандаринки улетали из московского зоопарка и гнездились в столице. Теперь они появились и на территории Липецкой области.
— Появление новых видов птиц — интересное научное событие. Если увидеть такую птицу — получите впечатление на всю жизнь, — заметил Владимир Сарычев.
Открытие можно сделать даже в центре Липецка. На Комсомольском пруду зимует серая утка, занесенная в Красную книгу Липецкой области. Она также, как и другие птицы, выпрашивает корм у горожан. Обычно же, такие утки улетают на зимовку Северную Африку или Южную Европу.
Фото: Александр Григоров
— У этого явления несколько причин: изменение климата, наличие незамерзающих водоемов и доброе отношение людей, которые подкармливают птиц и охраняют их, — так объясняет поведение птицы Владимир Сарычев.
Главное фото: Сергей Алексеев
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