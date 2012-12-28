Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон

В Липецке началась масштабная опиловка засохших и аварийных деревьев. На улице Жуковского она привела к повреждению крыши балкона.

Жильцы дома №9 на улице Жуковского рассказали GOROD48 о последствиях сноса аварийного тополя. По их словам, рабочие УК «Матырская» распиливали ствол на большие куски, и одно из получившихся бревен упало на крышу балкона. Жители дома вызвали полицейских, но сотрудники правоохранительных органов пока не принимают заявление, так как неизвестно — узаконен балкон, а его нижняя часть выложена кирпичом, или нет.После того как большой кусок ствола рухнул на крышу балкона, рабочие место опиловки оградили. Но жильцы боятся, что куски дерева могут попасть в их окна, разбить кондиционеры и подоконники. Кроме того спиленные части дерева падают на теплотрассу и могут ее пробить.— Сучья могли повредить и кондиционеры, и окна, так как тополь в два раз выше дома. Мы его пилим не просто так, а по акту, решение принимали управления ЖКХ, экологии, главного смотрителя. Снос происходит с соблюдением всех норм безопасности, трое человек оттягивают отпиленные части тросами. Что касается порушенного балкона… Мы спросили у хозяйки квартиры проект на него, но она ушла. Это самострой, выполненный без проекта. С земли строение — до 1 этажа. А его крыша просто лист кровельного железа толщиной 0,5 мм. Если бы балкон строили с соблюдением норм, то перекрыт он должен был быть бетонной плитой, который выдержал бы падение куска дерева, — рассказал GOROD48 директор управляющий компании «Матырская» Александр Расторгуев.