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Общество
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сегодня, 15:40
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Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон
В Липецке началась масштабная опиловка засохших и аварийных деревьев. На улице Жуковского она привела к повреждению крыши балкона.
После того как большой кусок ствола рухнул на крышу балкона, рабочие место опиловки оградили. Но жильцы боятся, что куски дерева могут попасть в их окна, разбить кондиционеры и подоконники. Кроме того спиленные части дерева падают на теплотрассу и могут ее пробить.
— Сучья могли повредить и кондиционеры, и окна, так как тополь в два раз выше дома. Мы его пилим не просто так, а по акту, решение принимали управления ЖКХ, экологии, главного смотрителя. Снос происходит с соблюдением всех норм безопасности, трое человек оттягивают отпиленные части тросами. Что касается порушенного балкона… Мы спросили у хозяйки квартиры проект на него, но она ушла. Это самострой, выполненный без проекта. С земли строение — до 1 этажа. А его крыша просто лист кровельного железа толщиной 0,5 мм. Если бы балкон строили с соблюдением норм, то перекрыт он должен был быть бетонной плитой, который выдержал бы падение куска дерева, — рассказал GOROD48 директор управляющий компании «Матырская» Александр Расторгуев.
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