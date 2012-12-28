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сегодня, 15:40
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Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон

В Липецке началась масштабная опиловка засохших и аварийных деревьев. На улице Жуковского она привела к повреждению крыши балкона.

Жильцы дома №9 на улице Жуковского рассказали GOROD48 о последствиях сноса аварийного тополя. По их словам, рабочие УК «Матырская» распиливали ствол на большие куски, и одно из получившихся бревен упало на крышу балкона. Жители дома вызвали полицейских, но сотрудники правоохранительных органов пока не принимают заявление, так как неизвестно — узаконен балкон, а его нижняя часть выложена кирпичом, или нет.

После того как большой кусок ствола рухнул на крышу балкона, рабочие место опиловки оградили. Но жильцы боятся, что куски дерева могут попасть в их окна, разбить кондиционеры и подоконники. Кроме того спиленные части дерева падают на теплотрассу и могут ее пробить.

— Сучья могли повредить и кондиционеры, и окна, так как тополь в два раз выше дома. Мы его пилим не просто так, а по акту, решение принимали управления ЖКХ, экологии, главного смотрителя. Снос происходит с соблюдением всех норм безопасности, трое человек оттягивают отпиленные части тросами. Что касается порушенного балкона… Мы спросили у хозяйки квартиры проект на него, но она ушла. Это самострой, выполненный без проекта. С земли строение — до 1 этажа. А его крыша просто лист кровельного железа толщиной 0,5 мм. Если бы балкон строили с соблюдением норм, то перекрыт он должен был быть бетонной плитой, который выдержал бы падение куска дерева, — рассказал GOROD48 директор управляющий компании «Матырская» Александр Расторгуев.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Игорь Михайлович
1 минуту назад
Самовольный балкон,все равно сносить.
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вася
2 минуты назад
Короче отмазались !
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65 +
23 минуты назад
Этот балкон должна снести служа по архитектуре города ! Коль они не работают спасибо лесорубам .
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я
23 минуты назад
ответ будет однозначно не в пользу жильца, ща самопалом озовут и еще штраф хозяину выпишут, а то еще и под снос пойдет
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Александр
52 минуты назад
А если не законно построен тогда что??? Можно балкон разбить??? Это не рофессиональные вальщики. Это по обьявлению набрали
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С ног на голову
56 минут назад
Так они ещё боятся, что на подоконник упадёт спил, а не на отлив)
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Земляк
сегодня, 15:46
Жуковского на Тракторном, а не на Матырском)))
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