Культура

сегодня, 13:00

Липецк снова попал в «Comedy Club»

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#Comedy Club #телевидение
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Липецк снова попал в «Comedy Club»

Лидеры России, Германии и Северной Кореи снялись в рекламе "Липецкой школы разведчиков".

Липецк снова попал «Comedy Club». На этот раз в сюжете, посвященном рекламе "Липецкой школы разведчиков" снялись лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президеент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

По задумке авторов, и Ким Чен Ын и Ангела Меркель - российские агенты, прошедшие обучение в Липецке. 


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#Comedy Club #телевидение
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Комментарии (3)

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ЛИПЕЦКБУРГ

15 минут назад
У нас лучшая школа воров и коррупционеров.
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Александр

21 минуту назад
Губер у нас конечно алконавт, зато свой родной.
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ОТец

50 минут назад
Липецк лучший!!!!! Только поменять губернатора и всё будет хорошо!
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