Липецк снова попал в «Comedy Club»

Лидеры России, Германии и Северной Кореи снялись в рекламе "Липецкой школы разведчиков".

Липецк снова попал «Comedy Club». На этот раз в сюжете, посвященном рекламе "Липецкой школы разведчиков" снялись лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президеент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.



По задумке авторов, и Ким Чен Ын и Ангела Меркель - российские агенты, прошедшие обучение в Липецке.





