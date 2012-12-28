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Экономика
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28 минут назад
Липецкая область — на 49 месте по доступности бензина
Липецкая область заняла 49 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина в январе 2024 года. Очередной сравнительный анализ подготовило РИА Новости.
В Липецкой области на среднюю региональную «чистую» зарплату в январе можно было купить 903 литра бензина АИ-92 при цене за литр в 49,78 рубля (за год цена него выросла на 6,2%).
Среди регионов Черноземья чуть выше в рейтинге оказались Курская (43 место) и Белгородская (47 место) области — здесь на среднюю зарплату можно было приобрести 920 и 912 литров бензина АИ-92 соответственно. Воронежская область оказалась на 53 месте (892 литра), Тамбовская — на 73-м с 758 литрами.
В целом по стране более двух тысяч литров бензина на среднемесячную зарплату в январе 2024 года можно было купить в Москве (2278 литров), Ямало-Ненецком (2589 литров) и Чукотском (2160 литров) автономных округах. В аутсайдерах — Чечня (660 литров), Дагестан (647 литров) и Ингушетия (598 литров). Разброс цен на автомобильное топливо по стране тоже велик: от 47,1 рублей за литр АИ-92 в Республике Коми, до 66,2 рублей — в Магаданской области. При том, в январе 2024 года средняя цена бензина марки АИ-92 выросла в 83 регионах, ниже, чем в январе 2023 года она оказалась только в Чеченской Республике, еще в одном регионе не изменилась.
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