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584
21 минуту назад
3

На остановке «Коксохим» нашли труп

На теле 53-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти.

24 февраля около 11:00 в Липецке на остановке общественного транспорта «Коксохим» обнаружен труп мужчины.

Личность мужчины установлена — ему было 53 года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на его теле не было признаков насильственной смерти.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Может
5 минут назад
от хлопка?
Ответить
й
5 минут назад
ну почалось
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Житель Липецка
10 минут назад
Царство небесное. Жалко конечно. Но если он был работником этого вредного производства,то до пенсии ему оставалось 2 года. Это я к чему....?!
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Гость
10 минут назад
Жертва заботы о здоровье граждан.
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ваха
16 минут назад
Уже как в блокадном Ленинграде на ходу мрут после работы
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