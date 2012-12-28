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Происшествия
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21 минуту назад
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На остановке «Коксохим» нашли труп
На теле 53-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти.
Личность мужчины установлена — ему было 53 года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на его теле не было признаков насильственной смерти.
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