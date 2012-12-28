На остановке «Коксохим» нашли труп

На теле 53-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти.

24 февраля около 11:00 в Липецке на остановке общественного транспорта «Коксохим» обнаружен труп мужчины.Личность мужчины установлена — ему было 53 года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на его теле не было признаков насильственной смерти.