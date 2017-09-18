Происшествия

сегодня, 09:44

Полицейского подозревают в укрытии преступления

4 907
#превышение должностных полномочий
Полицейского подозревают в укрытии преступления

Прокуратура Добринского района провела проверку заявления местного жителя о неправомерных действиях сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, у жителя Добринского района обокрали квартиру. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа никаких процессуальных документов не составила, осмотр не провела, следы преступления не изъяла.

Кроме того, один из членов группы - оперуполномоченный заявление о краже от владельца квартиры не принял, сообщение о краже не было зарегистрировано в полиции.

Лишь после обращения пот потерпевшего в прокуратуру было инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой все тем же оперуполномоченным составлен ряд процессуальных документов, в числе которых объяснение от имени гражданина, данное им, якобы, в присутствии двух понятых, из которого следовало, что он о краже не сообщал, хищение его имущества никто не совершал, протокол осмотра места происшествия, согласно которому гражданин якобы отказал в осмотре своей квартиры.

Основываясь на этих документах, оперуполномоченный принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокурорская проверка с выходом на место происшествия и проведением фотосъёмки квартиры, опрос заявителя, его отца, понятых, поквартирный обход соседей, получение данных о телефонных соединениях, изучение служебной документации отдела полиции показали, что сведения в процессуальных документах были искажены. Подписи заявителя в документах, оказались поддельными, проведение осмотра жилища ему не предлагалось.

По этим причинам материал проверки изъят прокурором и передан в Усманский МСО СУ СК России по Липецкой области для дачи объективной юридической оценки. Факт квартирной кражи подтвердился, возбуждено уголовное дело по факту совершения тяжкого преступления, предусмотренного п."а" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Отказ в принятии заявления, фальсификация материалов доследственной проверки и принятие на их основе заведомо незаконного процессуального решения свидетельствовали об умышленном укрытии преступления.  Прокуратурой района в Усманский МСО СУ СК России по Липецкой области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в отношении оперуполномоченного ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, за совершение которого предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

В настоящее время оперуполномоченный отстранен от службы.

4 907
#превышение должностных полномочий

Комментарии (4)

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А ведь штабисты

10 минут назад
Реально думают что без них систем внутренних дел существовать не сможет.
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Пока

12 минут назад
Не разгоните штаб с его ненужными никаму процентами раскрываемости, рейтингами, отчетами, талонами, планами и графиками такая ерунда никогда не прекратиться.
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Палочная система

сегодня, 10:07
В загнившей структуре мвд вынуждает проведение таких выкрутасов безмозговыми сотрудниками. Такие действия негласно поощряются тупоголовыми начальниками не способными организовать раскрытие неочевидных преступлений.
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Гена

сегодня, 10:00
В Добринке одни придурки!
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