«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
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«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
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сегодня, 14:10
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22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин
Кражу полицейские раскрыли по горячим следам.
По данным следствия, окно магазина было разбито камнем. Воры, не заходя в торговый зал, вынесли упаковку с 27 бутылками пива.
«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 по горячим следам задержаны двое жителей областного центра, одному из них 22 года, второй — несовершеннолетний. Часть похищенного пива изъята», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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