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сегодня, 14:10
6

22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин

Кражу полицейские раскрыли по горячим следам.

Полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина на улице, совершенную в третьем часу утра 24 февраля на улице Водопьянова.

По данным следствия, окно магазина было разбито камнем. Воры, не заходя в торговый зал, вынесли упаковку с 27 бутылками пива.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 по горячим следам задержаны двое жителей областного центра, одному из них 22 года, второй — несовершеннолетний. Часть похищенного пива изъята», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Лера
11 минут назад
Понять и простить,на исправительные работы максимум.
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Мы
13 минут назад
хотели пить, но не было воды
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Гость
49 минут назад
А зачем вы читаете?
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петр
52 минуты назад
сейчас подождите параноики весной выйдут из спячки .не то еще нести начнут в эфир.
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Да ладно...
45 минут назад
С языка снял, только подумала...
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Абрикоска
сегодня, 14:24
новости сегодня прост шок убийства и самоубийства грабежи и кражи ужас что творится в кругу нас.
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