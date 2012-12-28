22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин

Кражу полицейские раскрыли по горячим следам.

Полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина на улице, совершенную в третьем часу утра 24 февраля на улице Водопьянова.По данным следствия, окно магазина было разбито камнем. Воры, не заходя в торговый зал, вынесли упаковку с 27 бутылками пива.«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 по горячим следам задержаны двое жителей областного центра, одному из них 22 года, второй — несовершеннолетний. Часть похищенного пива изъята», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.