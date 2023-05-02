Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство

В последний понедельник зимы липчан ждут мастер-классы и выставка двух художников.

Лёгкий мороз

Днём в Липецке опять умеренная литература для самого холодного месяца года. Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов, будет преимущественно без осадков.







Отключение воды

Сегодня с временными неудобствами столкнутся жители лишь нескольких домов на двух улицах. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Гагарина, 41, 41а, 43, 45, 45а, 49, 49а, 53, 55/2; Семашко, 12.







Пробки

Понедельник – день тяжёлый и для транспорта. Первые заторы начались в Липецке ещё в 6 утра, причём на проспекте Победы в районе пересечения с улицей Будённого сразу в обоих направлениях. Выручить смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, вы будете знать, где пробки меньше.

Кукла-оберег (6+)

Культурных событий по понедельникам в Липецке немного, в основном это мастер-классы. В библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) сегодня в 16:00 научат изготовлению куклы, которая по древнему обычаю может стать оберегом для всей семьи.







Готовим подарки к 8 марта (12+)

А в арт-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 состоится урок «Аксессуар к женскому празднику».

Мастер декоративно-прикладного искусства Людмила Кожакина научит делать изделия из шерсти - как в традиционной технике мокрого валяния, так и сухого при помощи специальных зазубренных игл. Все участники создадут свой аксессуар. Это могут быть и красивые брошки, и яркие бусы и многое другое. Валяние из шерсти развивает мелкую моторику, чувство формы, цвета, воображение, снимает стресс и успокаивает.





Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Готовь волонтёров смолоду (6+)

В Центральной городской библиотеке имени М.Пришвина (ул. Циолковского, 27) сегодня в 10:30 проведут информационный час «Узнай о волонтёрстве». Ребятам расскажут, как важно не оставаться равнодушными и помогать окружающим.





Фото vk.com/cgdb_prishvinka

Безопасный Интернет (6+)

Если уж будете в главной детской библиотеке города, то не забудьте отвести ребёнка ещё и на книжную выставку «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет».







На ней представлены материалы, которые помогут подрастающему поколения лучше ориентироваться в глобальной Сети, не попасть в лапы мошенников и не стать жертвой афер. Интернет – это прекрасно, но только если уметь ми пользоваться.

«Сила земной красоты» (12+)

Сходить сегодня можно и на выставку в липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18). На вернисаже «Сила земной красоты» покажут более 100 работ члена Союза художников России липчанки Светланы Пастуховой и ельчанина Алексея Киселёва.

Она – выпускница худграфа ЛГПУ, работает в технике керамики, на выставке представлены её лепные работы, в том числе романовская игрушка. Он – электрик по специальности, нигде не учился живописи, но пишет картины, которые нравятся публике. Считается мастером пейзажа.



Картина елецкого уникума



Дом музыки работает ежедневно с 8:00 до 22:00, выставка продлится до 30 марта, вход свободный.

Липчане пользуются налоговым вычетом

Каждый второй липчанин пользовался налоговыми вычетами от государства, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

Напомним, что вернуть налоги, уплаченные государству, можно в случае покупки недвижимости (в т. ч. квартиры), инвестиций, получения медицинских или образовательных услуг.







Лишь 16% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

6 из 10 горожан, обращавшихся за вычетом в ФНС, заполняли документы сами (что. Кстати, совсем не сложно). Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников. Сложность заполнения декларации по пятибалльной шкале липчане оценили в 2,6 балла.

Я бы в начальники пошёл…

Позиций руководителей и менеджеров среднего звена в Липецке женщины могут достигнуть раньше мужчин, но сильный пол раньше добирается до директорских постов, утверждают в другом исследовании SuperJob.

Мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR - 5 лет против 6 у женщин, логистике и HR - 5 и 7 лет соответственно, бухгалтерии, закупках и продажах - 6 и 7 лет, а также в юриспруденции - 8 и 9 лет.

Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров/ :ительницы города добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет и начальников отделов кадров - 7 и 8 лет соответственно.



SuperJob отмечает замедление карьер в некоторых отраслях в течение последних lde[ лет. К примеру, в сфере физической и имущественной безопасности это связано с ростом конкуренции со стороны возрастных кандидатов, в частности, военных пенсионеров. В маркетинге, рекламе и PR строить карьеры стало сложнее из-за возросших требований работодателей: компании отдают предпочтение опытным управленцам, работавшим со всеми каналами продвижения (и онлайн, и офлайн), стремятся к еще большей цифровизации процессов, в т.ч. с использованием нейросетей. В сфере клиентского сервиса также наблюдается курс на автоматизацию и высокая конкуренция между специалистами, что удлиняет путь по карьерной лестнице.

Дорогие липчане! Желаем вам, чтобы ваша карьера не застопорилась, а для этого помимо профессиональных навыков важны и человеческие качества, в том числе – кругозор и информированность. С последним у вас не будет проблем, если регулярно читаете GOROD48. На нашем сайте вы всегда найдёте самую свежую и актуальную информацию о жизни родного города и региона, будете в курсе всех событий. Всего несколько заходов на сайт в день сделают вас весьма осведомлённым человеком. Ждём вас снова и снова.