Происшествия

55 минут назад

Липчанин убил мать ударом ножа

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#убийство #
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Липчанин убил мать ударом ножа

Женщина журила его за постоянное пьянство.

Липчанин в квартире дома на улице Астраханской убил свою мать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 14 сентября, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения 38-летний мужчина, взял в руки нож и ударом в грудь заколол свою мать.

Женщине было 73 года. Она начала ругать сына, что он постоянно пьет, нигде не работает и ведет аморальный образ жизни. Под действием спиртного он рассвирепел и убил родного человека. Женщина скончалась до прибытия «скорой помощи». О случившемся мужчина сообщил соседям, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Протрезвев, подозреваемый рассказал о всех обстоятельствах происшедшего, дал признательные показания. На данный момент он заключен под стражу. Следственным отделом по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – преднамеренное убийство. 

4 1301
#убийство #
2

Комментарии (4)

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55г

11 минут назад
Молодеженки это пьянство и скотство
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Неавофанат

46 минут назад
Дайте ему пять суток, ведь он все осознал! А женщину жалко, всю жизнь его терпела, не выдержала и он, подонок, в пьяном угаре её убил! Казнить его! Применить исключительную меру к зверю!
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?

47 минут назад
Вот такие у нас мужики. Мать родную убить, лишь бы его никто не тревожил, ничего не заставлял делать. Никакой ответственности за поступки. И так большая часть мужчин. Поэтому и живем так. "Защитники"
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МАША

49 минут назад
НЕЛЮДИ.....УБЛЮДКИ..
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