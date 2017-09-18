Липчанин убил мать ударом ножа

Женщина журила его за постоянное пьянство.

Липчанин в квартире дома на улице Астраханской убил свою мать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 14 сентября, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения 38-летний мужчина, взял в руки нож и ударом в грудь заколол свою мать.

Женщине было 73 года. Она начала ругать сына, что он постоянно пьет, нигде не работает и ведет аморальный образ жизни. Под действием спиртного он рассвирепел и убил родного человека. Женщина скончалась до прибытия «скорой помощи». О случившемся мужчина сообщил соседям, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Протрезвев, подозреваемый рассказал о всех обстоятельствах происшедшего, дал признательные показания. На данный момент он заключен под стражу. Следственным отделом по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – преднамеренное убийство.