На трех десятках улиц Липецка отключат холодную воду

С ограничениями подачи холодной воды 27 февраля столкнутся жители более, чем трех десятков улиц таких районов, как Студенки, 10 Шахта, Коровино, НЛМК. Причиной отключения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 4, 5 по улице Шевченко, № 12 по улице Вавилова. Машина с водой будет находиться возле дома № 1 по улице Шевченко.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 24 по улице Задорожной, №№ 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 31 по улице Орловской, №№ 1, 3, 5 по улице Кротевича, №№ 2, 2а, 2б, 2б литр/1, 2б/2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20 по проспекту Мира, № 2 по улице Островского, №№ 2, 4 по улице Аносова, № 1 по улице Разина, №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, ст. 2, 28 по улице Левобережной, №№ 1д, 1д/1, 5, 6, 6а на площади Мира. Также в этот период не будет холодной воды в частном секторе улиц Подсобное Хозяйство, Садовая, Винницкая, Харьковская, Рыбалко, Одоевского, Задорожная, Шахтерская, Нахимова, Амурская, Гайдара, Железнодорожная, 2-я Гранитная, Чайковского, Щорса, Кротевича, Шкатова, Санитарная, Островского, Пляжная, Леваневского, Береговая, Волжская.Кроме того, из-за ремонтных работ на сетях с 10:00 и до их завершения возможно понижение давления холодной воды в домах района НЛМК.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Рыбалко, 16, улица Орловская, 31, проспект Мира, 10. После окончания работ возможно повышение мутности воды.