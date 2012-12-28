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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области без осадков и до +2
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -7 до -9, днем — от 0 до -2 градусов.
День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 30 градусов мороза.
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