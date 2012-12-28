В Липецкой области без осадков и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков, местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от -7 до -9, днем — от 0 до -2 градусов.День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 30 градусов мороза.