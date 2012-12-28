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Общество
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сегодня, 16:54
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После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Празднование Дня защитника Отечества закончилось вызовом спасателей.
Наручники на их запястьях застегнул один из участников праздничной вечеринки по случаю Дня защитника Отечества. После неудачных попыток освободиться самостоятельно девушки решили обратиться за подмогой.
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, за три выходных городские спасатели выезжали на вызовы 11 раз. Из них трижды на ДТП, однажды – на вскрытие двери, а также для мониторинга ледовой ситуации на реке Воронеж в традиционных местах зимней рыбалки. Вечером 24 февраля врезавшееся в палец кольцо сняли с молодого мужчины из Ссёлок: он обратился в одну из городских больниц, а медики отправили парня с опухшей кистью к спасателям.
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