сегодня, 09:51
Гости Липецка возложили цветы к памятнику Митрофану Клюеву
Сегодня гости Дня города, делегации из городов Центрального Федерального округа, возложили цветы одному из первых липецких градоначальников Митрофану Клюеву.
Гостей города у памятника встречал человек в костюме городового эпохи конца XIX-ХХ века. Он стоял "во фрунт", отдавая честь всем проходившим мимо. У памятника расположились "кисейные" барышни в костюмах эпохи последнего государя-императора. Перед собой, скрывая пышные юбки, они держали увеличенные фотографии ушедшего времени.
Само возложение цветов было непродолжительным во времени. После этого хозяева праздника и многочисленный сонм гостей потянулись в областной драматический театр драмы имени Льва Толстого на концерт и церемонию награждения горожан, удостоенных почетных знаков "За заслуги перед Липецком" и "Липецк - город мастеров".
фокс