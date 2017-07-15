Общество

сегодня, 09:51

Гости Липецка возложили цветы к памятнику Митрофану Клюеву

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#День города
Гости Липецка возложили цветы к памятнику Митрофану Клюеву

Сегодня гости Дня города, делегации из городов Центрального Федерального округа, возложили цветы одному из первых липецких градоначальников Митрофану Клюеву.

Митрофан Клюев управлял городком с населением всего в 22 тысячи человек. Но уже тогда в уездном городишке были водопровод, больница, школа, электричество и даже автомобили.

Гостей города у памятника встречал человек в костюме городового эпохи конца XIX-ХХ века. Он стоял "во фрунт", отдавая честь всем проходившим мимо. У памятника расположились "кисейные" барышни в костюмах эпохи последнего государя-императора. Перед собой, скрывая пышные юбки, они держали увеличенные фотографии ушедшего времени. 

Само возложение цветов было непродолжительным во времени. После этого хозяева праздника и многочисленный сонм гостей потянулись в областной драматический театр драмы имени Льва Толстого на концерт и церемонию награждения горожан, удостоенных почетных знаков "За заслуги перед Липецком" и "Липецк - город мастеров".




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#День города

Комментарии (1)

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фокс

сегодня, 10:14
В Липецке и сейчас живут 22 тысячи липчан, остальное - понаехавшее чёрте что
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