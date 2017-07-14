Липчанке собирают деньги на лекарство от рака крови

Препарат не сертифицирован в России.

В редакцию GOROD48 обратился супруг страдающей заболеванием крови липчанки Ирины Насоновой, Андрей. Мужчина рассказал, что его любимой женщине нужна помощь в приобретении лекарства для лечения. 27-летняя Ирина уже четыре года страдает от недуга. Теперь ей необходим препарат для ремиссии заболевания и продолжения сражения за жизнь.



- Раньше Ирина проходила лечение в гематологическом отделения больницы №4 Липецка. И тогда, и сейчас ее диагноз - острый промиелоцитарный лейкоз. Теперь супруга находится в гематологичном научном центре Министерства здравоохранения России, в Москве. Там профессора порекомендовали нам приобрести лекарство, которое еще не сертифицировано в России. Оригинальный немецкий препарат стоит огромных денег, поэтому было принято решение приобрести аналог в Индии. Лекарство «Арсенокс» стоит 250 000 рублей. Для его ввоза нужно будет оформить нотариальную доверенность, - рассказал Андрей Насонов.



Препарата Ирине хватит на курс лечения в полгода. За это время медики надеются добиться стойкой ремиссии и решить вопрос о пересадке костного мозга. Сейчас сестра Ирины проходит тест на совместимость. Есть он даст положительный результат, то всю процедуру покроет страховка. Если нет, то семье придется продавать недвижимость: поиск донора по базам России стоит 500 000 рублей, Европы — от 1 500 000 рублей.



Пока из суммы в 250 000 рублей удалось собрать чуть более 62 000 рублей. Помощь семье Насоновых, где растет сын-инвалид по слуху, оказывают родственники, знакомые, друзья и коллеги. Липчане надеются на отклик неравнодушных земляков.



Контактный телефон Андрея Насонова +7 910 252 67 65.