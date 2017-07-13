Общество
28 минут назад
В Грязях проверили обустройство дворов
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Не со всеми жителями обсуждался перечень планируемых работ.
Активисты ОНФ в Липецкой области проверили, как ведутся работы по обустройству дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе Грязи.
Как сообщает пресс-служба ОНФ в Липецкой области, после общения с жителями оказалось, что горожане испытывают "информационный голод". Не со всеми жителями обсуждался перечень планируемых работ по благоустройству. Многих просто поставили перед фактом: у вас будет спортивная площадка, а вот у вас - детский городок.
- Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ призван вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, парковых зон, скверов, площадей улиц и сформировать у них чувство ответственности по отношению к инфраструктуре своего места жительства, - отмечают в ОНФ.
Фото https://vk.com/onf_lip
Как сообщает пресс-служба ОНФ в Липецкой области, после общения с жителями оказалось, что горожане испытывают "информационный голод". Не со всеми жителями обсуждался перечень планируемых работ по благоустройству. Многих просто поставили перед фактом: у вас будет спортивная площадка, а вот у вас - детский городок.
- Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ призван вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, парковых зон, скверов, площадей улиц и сформировать у них чувство ответственности по отношению к инфраструктуре своего места жительства, - отмечают в ОНФ.
Фото https://vk.com/onf_lip
144