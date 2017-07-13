Общество

сегодня, 15:24

Липчанка пожаловалась на платья и бижутерию

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#торговля
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Липчанка пожаловалась на платья и бижутерию

Предпринимателя оштрафовали.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по обращению потребителя проведена внеплановая выездная проверка в отношении одного из салонов платьев на улице 8-е Марта, в ходе которой были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза  «О безопасности продукции легкой промышленности» и «Правил продажи отдельных видов товаров».

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в магазине рекламировались и реализовались товары легкой промышленности (платья женские) 4 наименований без информации на маркировочном ярлыке о наименовании страны - изготовителя, наименовании изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, даты изготовления, что является нарушением требований  к маркировке продукции Технического регламента Таможенного союза  «О безопасности продукции легкой промышленности».

Кроме того, реализовывалась бижутерия (в ассортименте) без информации на маркировочном ярлыке о товаре, изготовителе, его месте нахождении, импортере, о месте нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, чем нарушены требования  «Правил продажи отдельных видов товаров».

За допущенные нарушения индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43; ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выполнение которых будет проконтролировано.

2 1422
#торговля
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Комментарии (2)

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))))

14 минут назад
Носите фуфайки, * ! Как и положено колхозницам!
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Элеонора Александра Мария Ливадия Дэ Монблан

сегодня, 15:50
Что поделать, если продавец пытается продавать эти вещи как изготовленные в Европе, ценники на эти тряпки конские, фактический производитель (Китай), качество изготовления и цена закупки на порядок ниже. Я бы и сама так же поступила. Как говориться этого ИПшника пример, другим наука! Нечего обманывать покупателей. xD
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