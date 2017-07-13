Липчанка пожаловалась на платья и бижутерию

Предпринимателя оштрафовали.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по обращению потребителя проведена внеплановая выездная проверка в отношении одного из салонов платьев на улице 8-е Марта, в ходе которой были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности» и «Правил продажи отдельных видов товаров».

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в магазине рекламировались и реализовались товары легкой промышленности (платья женские) 4 наименований без информации на маркировочном ярлыке о наименовании страны - изготовителя, наименовании изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, даты изготовления, что является нарушением требований к маркировке продукции Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

Кроме того, реализовывалась бижутерия (в ассортименте) без информации на маркировочном ярлыке о товаре, изготовителе, его месте нахождении, импортере, о месте нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, чем нарушены требования «Правил продажи отдельных видов товаров».

За допущенные нарушения индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43; ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выполнение которых будет проконтролировано.