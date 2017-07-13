Общество

35 минут назад

Два сельсовета Лебедянского района объединят в один

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Два сельсовета Лебедянского района объединят в один

В Лебедянском районе сельские поселения Куйманский и Павловский сельсоветы будут объединены в одно муниципальное образование.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, соответствующий проект закона был подготовлен в администрации региона на основании решений представительных органов данных поселений. Этот документ рассмотрела на своем заседании комиссия регионального парламента.

В результате на территории, занимаемой двумя сельсоветами, будет образован один - Куйманский сельсовет. Жители поселений одобрили это решение на публичных слушаниях. Всего здесь проживают чуть более тысячи человек.

Комиссия облсовета поддержала представленный законопроект. Рассмотрение этого вопроса на профильном комитете будет проходить при участии представителей данных сельсоветов.

После одобрения законопроекта на сессии регионального парламента, будут проведены выборы депутатов вновь образованного Куйманского сельсовета.

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